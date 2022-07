Prime Video : première affiche officielle du méchant du Seigneur des Anneaux

Amazon Prime Vidéo

Le 2 septembre, Amazon Prime Video présentera en avant-première la première saison de la série de Le Seigneur des Anneaux. C’est la production la plus chère de l’histoire de la plateforme.

©IMDBLa série s’intitulera The Rings of Power.

Tous les canons Amazon Prime Vidéo Ils pointent le 2 septembre, date à laquelle aura lieu l’une des premières les plus attendues de 2022, qui se prépare depuis 5 ans depuis qu’il a été annoncé que la plateforme de streaming avait prévalu dans les négociations pour les droits. Le Seigneur des Anneaux aura une adaptation action en direct et ce sera main dans la main avec cette production qui aura J. A. Bayonne en tant que réalisateur de ses deux premiers épisodes.

Bien qu’il soit basé sur les travaux de J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux de Amazon Prime Vidéo ne jouera pas la même aventure que la trilogie cinématographique qui Pierre Jackson lancée au début de ce millénaire. Il ne sera pas non plus axé sur Le Hobbit, qui était aussi une trilogie et avait le Néo-Zélandais comme réalisateur principal. Comme indiqué, cette adaptation de l’œuvre littéraire la plus importante de Tolkien mais il introduira des personnages entièrement nouveaux.

Parmi eux, le nouveau méchant de Le Seigneur des Anneaux, qui a été officiellement présenté avec sa première image. Le peu que l’on sait de lui, c’est qu’il sera le nouveau seigneur des ténèbresmais ce ne sera pas une nouvelle incarnation de sauron Rien de tel. Les protagonistes affronteront ce personnage, en principe, tout au long de toute la première saison de la série télévisée. Amazon Prime Vidéo. Vous pouvez voir l’affiche mettant en vedette À donner dans l’image sous ces lignes.

+Qui est l’acteur qui joue Adar

En tant qu’antagoniste principal du premier volet de Le Seigneur des Anneaux, À donner sera incarné par l’acteur britannique Joseph Mawle. Vous ne le reconnaîtrez peut-être pas à cause de son look changé, mais il convient de noter que l’artiste né à Oxford a franchi une étape Jeu des trônesoù il fut l’une des figures centrales de la famille starks. mawl s’est chargé de l’interprétation benjen starkle référent de Jon Snow.

+ Verrons-nous Sauron dans Le Seigneur des Anneaux ?

La série créée par Amazon Prime Vidéo sur le travail de Tolkien se déroulera dans ce qu’on appelle le deuxième âge. C’est à peu près un temps avant les événements des films sortis entre 2001 et 2003, qui s’étalent sur 35 siècles. C’est au cours de ces années que les fameux anneaux sont créés, le boom et la chute de Númenor et Sauron arrivez au pouvoir avec ce que vous commencez la guerre de la dernière alliance. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, on pense que nous pourrions voir la version humaine de sauron dans le futur de Le Seigneur des Anneaux.

