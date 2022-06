Prime Video partage un premier aperçu de mon policier avec Harry Styles

Chanteur, acteur et star internationale Styles Harry est plus beau que jamais dans le premier regard pour le prochain Mon policier. Le compte Twitter officiel de Prime Video a partagé deux photos jeudi matin, montrant un style habillé à neuf regardant attentivement l’art aux côtés des co-stars Emma Corrin (La Couronne) et David Dawson (L’année du lapin); dans un autre, Styles et Corrin partagent un sourire amoureux dans une piscine.

Mon policier suit Tom Burgess (Styles), un policier gay dans la Grande-Bretagne des années 1950, où les relations homosexuelles sont illégales. Bien qu’il entame une relation avec l’institutrice Marion (Corrin), il se retrouve également dans une liaison secrète avec un conservateur de musée, Patrick Hazelwood (Dawson). Pris dans un triangle amoureux compliqué et douloureux, Tom prend une décision qui changera les choses à jamais. 40 ans plus tard, la vie déjà tendue de Tom (Linus Roache) et Marion (Gina McKee) devient encore plus tendue lorsque Patrick arrive dans la maison du couple, ravivant les étincelles des décennies précédentes. Les deux chronologies s’entremêlent pour créer une histoire d’amour émotionnelle hors des limites du temps.

FILM VIDÉO DU JOUR

Basé sur le roman de 2012 de Bethan Roberts et réalisé par Michael Grandage, Mon policier devrait sortir en salles le 21 octobre avec un premier streaming le 4 novembre sur Prime Video. Voir les photos complètes du premier aperçu ci-dessous:

Première vidéo

Première vidéo

Les styles ont récemment été abandonnés pour le biopic d’Elvis : « Trop d’icône »

Harry Styles a parcouru un long chemin dans sa carrière d’acteur depuis que l’ancien membre de One Direction a fait une brève apparition sur Nickelodeon. iCarly. Styles a fait ses débuts au cinéma dans l’épopée de Christopher Nolan sur la Seconde Guerre mondiale en 2017 Dunkerque; il a maintenant rejoint l’univers cinématographique Marvel et joue également dans le thriller à venir Ne t’inquiète pas chérie.

Parallèlement à un programme de tournage chargé, l’artiste désormais solo et lauréat d’un Grammy Award a récemment sorti son troisième album studio, La maison d’Harry.

C’est peut-être pour cette raison, rapporte W Magazine, que le réalisateur Baz Luhrmann a ignoré la méga-star pour le rôle d’Elvis dans son dernier biopic.

« Harry est un acteur vraiment talentueux. Je travaillerais sur quelque chose avec lui. Le vrai problème avec Harry », a déclaré Luhrmann, qui a testé Styles pour le rôle, aux animateurs de radio australiens Fitzy et Wippa. « Est [that] c’est Harry Styles. Il est déjà une icône. » Le rôle est finalement allé à Austin Butler, Luhrmann expliquant qu’il ne croyait pas que les fans pouvaient regarder au-delà de Styles et voir Elvis.

Bien que Styles ne jouera pas The King sur grand écran (du moins, pas de si tôt), les fans peuvent attraper la star dans Ne t’inquiète pas chérie 23 septembre et Mon policier 21 octobre.