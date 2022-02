Prime Video montre la première bande-annonce Le Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir

Première vidéo Il nous prépare à entrer dans un monde plein d’action et de fantaisie. La première bande-annonce officielle de la série »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir »a été publié et nous montre beaucoup d’images sur ce que nous verrons dans le prochain spectacle, qui racontera l’histoire des milliers d’années avant le Communauté de l’Anneau existait, étant une histoire préquelle à ce que nous avons vu dans les bandes originales de » Le Seigneur des Anneaux ». Enregistrée principalement en Nouvelle-Zélande, avec des lieux spectaculaires qui en laisseront plus d’un émerveillé, la série prévoit une première exclusive pour la plateforme Prime Video, nous introduisant dans le monde épique des histoires de J. R. R. Tolkien.

»Les anneaux de pouvoir » aura lieu après la défaite du dieu maléfique Morgoth et le mystère entourant le sort de son fidèle général et apprenti, sauron, disparu à la suite d'une guerre qui a presque tout détruit. On peut également voir une version plus jeune de Galadriel, interprétée par Morfydd Clarkqui a assumé le rôle de commandant des armées du Nord et travaille actuellement à traquer tous les alliés restants de Morgoth qui pourraient encore se cacher dans l'ombre.







La série présentera également divers personnages dans des versions plus jeunes et des lieux familiers de la trilogie cinématographique. Pierre Jacksoncomme le royaume des nains connu sous le nom de Khaza-dûm, qui était une tribu et un royaume prospères en son temps, ainsi que des incarnations de personnages clés tels qu’Ike Isildur, qui est devenu plus tard une légende en retirant l’Anneau Unique du doigt de Sauron, ou comme le demi-elfe Elrond, plusieurs années avant son poste de seigneur de Fondcombe.

La série a été créée par JD Payne Oui Patrick McKay qui servent également de producteurs exécutifs avec Lindsey Weber, Callum Greene, JA Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond Oui Sharon Tal Yguadoainsi que les producteurs Ron Ames et Christopher Newman.

»Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » sera présenté en première le vendredi 2 septembre sur Prime Video, avec de nouveaux épisodes chaque semaine chaque vendredi.