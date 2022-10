Prime Video : les images des personnages qui arrivent dans The Boys 4

Première vidéo

The Boys prépare sa saison 4 et pour acclimater ses followers, ils ont partagé des images des nouveaux personnages de la série. Épingle de sûreté!

©IMDBLes garçons

les adeptes de Les garçons ils s’inquiètent sûrement du sort de certains des personnages les plus importants de la série. Notamment le cas de Billy Butcher, magistralement joué par Karl Urbain, qui est en phase terminale et ne survivra probablement pas à la prochaine série d’épisodes. Leur garçons Ils doivent continuer à affronter Vought International ainsi que le puissant Homelander alors qu’ils recherchent un remède pour leur chef.

Mais non seulement ce sera une nouveauté dans la prochaine saison de Les garçons car en l’absence d’autres nouvelles, nous pouvons voir les images de deux nouveaux personnages qui arriveront au programme de super-héros par excellence de Première vidéo. Il s’agit de Pétardpersonnifié par Valorie Curry et Sœur Sauge qui sera joué par Susan Heyward. Les deux promettent de nombreux moments incroyables dans l’avenir du spectacle.

De nouveaux personnages arrivent dans The Boys

Il convient de préciser que les deux personnages ont été créés exclusivement pour la série télévisée. Ne cherchez pas d’informations Pétard et Sœur Sage dans les romans graphiques de Garth Ennis et Darick Robertson, parce que vous ne trouverez rien à ce sujet. Il n’y a pas non plus d’homologues masculins, il ne s’agit donc pas d’un changement de genre comme cela a été le cas dans le passé avec Stormfront.

dernière saison de Les garçons mis la barre très haute et les adeptes de ce programme de Première vidéo ils espèrent que la suite de cette histoire épique sera à la hauteur de ce que nous avons vu dans la querelle entre les garçons de Billy Butcher et la société cupide Vought International et le tout-puissant Homelander. Que va-t-il se passer dans ce lot d’épisodes tant attendu ?

Bientôt, nous pouvons nous attendre à avoir plus de nouvelles sur Les garçons 4 qui a déjà commencé le tournage comme l’a confirmé le showrunner Eric Kripke. De plus, il est fort probable que Ryan Butcher, le personnage de Cameron Crovettij’ai joué un plus grand rôle dans ce lot d’épisodes et j’ai été promu comme l’une des figures régulières de cette histoire de super-héros que vous pouvez apprécier dans Première vidéo.

