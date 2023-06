PRIME VIDEO : Le film français qui compte parmi les plus regardés et peut détrôner CULPA MÍA

Première vidéo

Dans le Top 10 Prime Video, le film Culpa Mía reste en tête, mais



© Mika COTELLONLe film français qui fait fureur sur Prime Video.

service de diffusion en continu Première vidéo Il a un nouveau phénomène actuel qui est sur toutes les lèvres. On parle de Ma faute, l’adaptation du roman de Mercedes Ron qui est arrivée il y a plus d’une semaine et qui reste au top. Cependant, il y a un autre film qui fait partie du Top 10 et cherche à le détrôner. Sera-t-il capable de le faire ?

Depuis avant sa sortie, Ma faute Il avait suscité de grandes attentes, puisque la saga de l’auteur comptait plus de 50 millions de vues sur Wattpad et près d’un million d’exemplaires vendus dans le monde. Si cette partie du public a favorisé ce film, un autre secteur est allé avec Medellín.

+Le film Prime Video qui cherche à surpasser Culpa Mía

D’après le site Patrouille Flix, Le Top 10 des films de Prime Video est dirigé par Culpa Mía, mais en dessous c’est Medellín et s’il obtient une rage similaire, il pourrait atteindre le sommet. C’est un film français écrit et réalisé par Franck Gastambide qui est disponible depuis le 2 juin et reste dans les plus de 240 pays dans lesquels il y a un abonnement à la plateforme.

Synopsis officiel : « Pour sauver son petit frère d’un dangereux cartel de Medellin, Reda a un plan aussi simple que fou : monter une équipe et mener un raid en Colombie. Mais ce plan fou dégénère lorsqu’il décide de kidnapper le fils du chef du cartel pour l’échanger contre la vie de son frère. ».

Cette production de Kowloon Film se déroule en Colombie. Son casting principal est composé de Gastambide, Ramzy Bedia, Anouar Toubali, Brahim Bouhlel, Raymond Cruz et Essined Aponte. En revanche, il a une participation spéciale de l’ancien boxeur Mike Tyson.

