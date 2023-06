Prime Video : le film d’espionnage le plus regardé de Matt Damon sur la plateforme dans le monde

Première vidéo

Matt Damon est le protagoniste de l’un des films les plus visionnés au monde sur Prime Video. De quoi s’agit-il?



© Prime VidéoJason Bourne

L’acteur renommé Matt Damoncélèbre pour avoir une longue liste de succès à son actif, est le protagoniste du film d’espionnage le plus regardé sur la plateforme de Amazon Prime Vidéo. A cette occasion, nous vous invitons à connaître tous les détails.

Le talent de Damon brille sur Prime Video

Reconnu pour son talent prodigieux devant les caméras et ses succès au box-office, l’une de ses dernières productions les plus acclamées est Air, qui a réussi à se positionner parmi les 10 plus regardées en Première vidéo. Pourtant, c’est désormais un autre de ses films qui a grimpé dans le classement.

Le film a été réalisé par Paul Green Grassbasé sur un scénario écrit par Robert Ludlum et Christophe Rouss. Bien qu’elle ait été créée en 2016, elle reste l’une des histoires les plus emblématiques de l’acteur, aujourd’hui âgé de 52 ans. Le film a remporté trois prix et reçu 20 nominations lors de diverses cérémonies.

Jason Bourne, le film d’espionnage le plus regardé sur Prime Video

Jason Bourne fait partie du répertoire des classiques de l’acteur américain et rejoint désormais le groupe des films les plus visionnés sur la plateforme susmentionnée. Le succès commercial qu’il a obtenu il y a quelques années a permis à l’histoire de devenir une franchise et elle compte déjà plus de quatre films, chargés de suspense et d’action.

Selon le synopsis officiel, « l’ex-agent le plus dangereux de la CIA sort de sa cachette pour découvrir des vérités plus explosives sur son passé ». L’acteur de 52 ans joue le personnage principal, Jason Bourne. Bien que le film tourne autour de lui, il était accompagné de nombreux autres grands acteurs.

La liste est assez longue, mais parmi les noms les plus connus figurent Tommy lee jones, Alice Vikander, vincent cassel, Julia Stiles, Riz Ahmed, Ato Essandô, berger écossais, Facture camp, Vinzenz Kiefer et Stephen Kenken.

