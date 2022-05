Prime Video lance une nouvelle bande-annonce pour la saison 3 de The Boys et c’est un gâchis sanglant et chaotique

Les garçons Amoureux, préparez-vous car Prime Video vient de sortir la nouvelle bande-annonce de la saison à venir, et on bave devant cet aperçu. Vérifiez-le:

Mais dans la nouvelle bande-annonce de la saison à venir, on voit le notoire Patrie éteindre les incendies médiatiques à gauche, à droite et au centre après la mort de sa petite amie nazie.

« Mais de la crise vient le changement. Donc, j’ai passé l’année dernière à vraiment ralentir et à me reconnecter avec moi-même.

Et avec ça, nous avons Annie of the Seven alias Starlight, qui dit dans un voix off: « Il y a quelque chose qui ne va pas Patrie.”