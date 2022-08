Prime Video : ils ont annoncé qu’ils tournaient la saison 4 de The Boys

Première vidéo

La saison 3 de The Boys a été retardée par COVID-19 mais maintenant le cas est différent et ils filment déjà les prochains épisodes de la série. Attention!

saison 3 de Les garçons est venu avec de nombreuses surprises telles que l’équipe qui donne son nom à la série de Première vidéo travaillant pour le Bureau des affaires de super-héros de Victoria Neuman pour arrêter le supers gênant. De plus, le conflit avec The Seven a repris lorsque Butcher a enquêté sur la mort apparente de Soldier Boy, l’un des premiers super-héros américains de Vought. Pour sa part, la stabilité mentale de Homelander a été laissée dans un état fragile.

Abonnés de la série télévisée à succès Première vidéo ils ont dû attendre 2 ans entre les deuxième et troisième saisons de la série mettant en vedette Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid, Erin Morairty et Dominique McElligott, entre autres. La vérité est que la pandémie mondiale causée par COVID-19 a notamment affecté les temps de cette production, mais maintenant le cas est différent.

Ils enregistrent déjà The Boys 4

Erik Krypke est le showrunner de Les garçons et a annoncé que la série télévisée qui connaît un tel succès enregistre déjà le premier épisode de la quatrième saison sous le titre Department of Dirty Tricks, qui traduit en espagnol signifie Department of Dirty Tricks, quelque chose qui est probablement associé à l’une des équipes de héros et les méchants qui font partie de cette histoire de Première vidéo.

Les garçons il emprunte généralement les noms des arcs d’histoires de bandes dessinées pour ses titres d’épisodes. Cependant, ce nom particulier ne semble pas provenir des romans graphiques de Garth Ennis et Darick Robertson. Puisqu’il a été écrit par David Reed, qui a récemment façonné deux des épisodes les plus sanglants de la saison 3, nous pouvons supposer que la nouvelle saison commencera à plein régime.

Kripke a révélé que le premier spin-off en direct de Les garçonsintitulé Génération Vfera ses débuts dans Première vidéo avant le retour de la série principale. Il a également confirmé une relation symbiotique entre les deux émissions, laissant entendre que Génération V établira de nouvelles intrigues qui Les garçons se développera au cours de son propre quatrième lot d’épisodes encourageant les fans à suivre les alternatives des deux titres.

On ne sait pas encore quelle direction prendra la série. Les garçons dans sa prochaine saison, mais on peut s’attendre à un rôle plus important pour Ryan Butcher, le personnage de Cameron Crovetti. Il sera sûrement promu comme l’une des figures régulières de l’émission télévisée. Première vidéo qui en même temps réserve une autre surprise : les débuts des supers Firecracker (Valorie Curry) et Sister Sage (Susan Heyward).

