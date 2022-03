Prime Video: How to Survive Single saison 2 a une date de première

in

L’histoire de l’acteur Sebastián Ybarra continue après une première saison au cours de laquelle il est passé de vouloir s’engager à être célibataire avec tout ce que cela signifie.

©IMDBComment survivre célibataire

La première saison de Comment survivre célibataire il a capturé l’essence de toute une génération et ce que signifie la vie sans engagement sentimental dans le monde d’aujourd’hui. Les réseaux sociaux et de nombreux tuyaux accompagnent l’acteur mexicain Sebastián après avoir eu l’intention d’épouser Lucía pour découvrir, de la pire des manières, qu’elle l’a trompé.

C’est un spectacle d’origine mexicaine qui est une comédie dramatique créée par Sebastián Zurita et Emiliano Zurita réalisé par Sebastián Zurita, Ariel Winograd, Emiliano Zurita, Marcos Bucay et Salvador Espinosa en tant que showrunner pour Prime Video. Fait non négligeable : il est basé sur certains aspects de la vie personnelle de Sebastián, qui y joue également un rôle principal.

How to Survive Single revient sur Prime Video

La première saison se compose de 10 épisodes d’une demi-heure. Le 31 mars 2021, il a été confirmé que la série a été renouvelé pour une deuxième et une troisième saison grâce au succès du premier lot d’épisodes qui suivent en détail la vie de Sebastián après sa séparation d’avec Lucía après avoir découvert, en public, qu’elle lui était infidèle.

Sébastien Zurita Il a profité de ses réseaux sociaux pour laisser un message qui fera sûrement plaisir aux fans de la série télé : « Maintenant oui, avec toute l’excitation du monde, je partage avec vous qu’officiellement How to Survive Single revient le 15 avril. Restez connectés à nos réseaux car lundi nous vous réservons une autre surprise ». Ainsi, la date du retour de l’émission à Première vidéo.

Le casting de la deuxième série d’épisodes de Comment survivre célibataire comprend Sebastián Zurita comme Sebastián Ybarra, Octavio Hinojosa comme Gonzalo Torres, Roberto Flores comme Daniel Lebrija, Lucía Gómez-Robledo comme María Fernanda « Mafer » Aspe Fuentes Niño, Pamela Almanza comme Lucía Gamero, Tato Alexander comme Fabiana, Fabrizio Santini comme Fish and Memo Villegas dans le rôle d’Adam Farré.

