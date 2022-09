Prime Video diffusera les 25 films de James Bond en l’honneur du 60e anniversaire

Les fans de 007 voudront peut-être s’abonner à Prime Video pour avoir la chance de regarder tous les films en James Bond série, le tout avant de découvrir un tout nouveau documentaire sur la franchise populaire. Il a été annoncé par Amazon que les 25 films Bond, de 1962 Dr Non avec Sean Connery à l’année dernière Pas le temps de mourir avec Daniel Craig. Per THR, un nouveau long métrage documentaire doublé Le son de 007 est également en préparation pour le streamer du cinéaste Mat Whitecross.





Pour être clair, les 25 films suivants seront diffusés sur Prime Video aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde, en Italie, en Espagne, en Asie du Sud-Est, au Mexique et dans d’autres régions d’Amérique latine pendant une durée limitée à partir du 5 octobre 2022. :

Dr Non (1962)

De Russie avec amour (1963)

Le doigt d’or (1964)

Boule de tonnerre (1965)

Tu ne vis que deux fois (1967)

Sur le service secret de Sa Majesté (1969)

Les diamants sont éternels (1971)

Vivre et laisser mourir (1973)

L’homme au pistolet d’or (1974)

L’espion qui m’aimait (1977)

Moonraker (1979)

Rien que pour vos yeux (1981)

Poulpe (1983)

Une vue à tuer (1985)

Les lumières du jour vivantes (1987)

Permis de tuer (1989)

Oeil doré (1995)

Demain ne meurt jamais (1997)

Le monde n’est pas suffisant (1999)

Meurs un autre jour (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum de réconfort (2008)

Chute céleste (2012)

Spectre (2015)

Pas le temps de mourir (2021)





C’est pour célébrer les 60 ans des films de James Bond

Images universelles

Rendre chaque film disponible en streaming fait partie de la célébration du 60e anniversaire des films de James Bond. Une autre partie de la célébration sera la Journée mondiale des obligations le 4 octobre, animée par les producteurs Barbara Broccoli et Micahel G. Wilson. Des chanteurs invités et diverses stars seront présents pour interpréter des thèmes de Bond organisés par le compositeur de la franchise David Arnold. Après le concert caritatif, un enregistrement exclusif de The Sound of 007 : EN DIRECT du Royal Albert Hall sera également diffusé sur Prime Video; Le son de 007 lui-même commencera à diffuser le 5 octobre. Le produit du concert bénéficiera aux associations caritatives musicales Nordoff Robbins et The BRIT Trust.

Officiellement, le 5 octobre 2022 marque le 60e anniversaire de la sortie du film original de James Bond, Dr Non. Ce film a présenté Sean Connery comme le Bond original, et à ce jour, il reste un favori pour de nombreux fans de la franchise. Nous avons vu une variété de Bonds se transformer en 007 dans les années qui ont suivi, avec Connery suivi de George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Dernières années Pas le temps de mourir a marqué le dernier film de la course de Craig car il a maintenant pris sa retraite de jouer ce rôle.

Dans qui sera le prochain James Bond Lien 26 reste à voir, car cela pourrait prendre un certain temps avant qu’une annonce de casting ne vienne des producteurs de la franchise. Pour l’instant, l’accent est mis sur la célébration des 60 ans de films Bond. On ne sait pas exactement combien de temps les 25 films seront diffusés sur Prime Video, mais ils seront tous disponibles en streaming à partir du 5 octobre, jour officiel de l’anniversaire.