Prime Video : De nouveaux personnages sont-ils ajoutés à How to Survive Single Season 2 ?

Comment survivre célibataire revient ce vendredi 15 avril sur Prime Video, mais il ne le fera pas uniquement avec le casting original. Découvrez quels acteurs rejoignent la nouvelle saison de La série de Sebastian Zurita.

© @comovivirsolteroSebastián Zurita dans Comment survivre célibataire

La deuxième saison de How to Survive Single est plus proche que jamais. Ce sera ce vendredi 15 avril, lorsque Prime Video ajoutera les nouveaux épisodes de cette série mettant en vedette Sebastián Zurita à son catalogue. Avec 10 nouveaux chapitres, l’histoire de Sebastián Ybarra, dont le scénario de sa vie change complètement, revient sur la plateforme avec plus de problèmes. Cette fois, le protagoniste change d’attitude et devient ce célibataire impitoyable qui ne se soucie de rien.

Le synopsis officiel de la deuxième saison de How to Survive Single se lit comme suit : «Sebastián rend hommage à une petite amie qu’il avait, essayant de produire le film qu’elle l’a inspiré à écrire. Avec l’aide de Natalia, ils cherchent à produire le film, mais ils n’obtiennent pas le financement ; pour lequel ils décident de transformer l’histoire en une production théâtrale. Pour cela, ils recherchent un acteur de renom qui finira par devenir le « meilleur ami » de Sebastian. Cela affecte sa relation avec Natalia”.

Sans aucun doute, la vie de Sebastián Ybarra va complètement changer dans la nouvelle saison de How to Survive Single. Cependant, il convient de noter que, tout comme dans la première partie, Le personnage de Zurita mettra en vedette Tato Alexander comme Fabiana, Fabrizio Santini comme Fish, Roberto Flores comme Daniel, Lucía Gómez-Robledo comme Mafer, Octavio Hinojosa comme Gonzo, Pamela Almanza comme Lucía Oui Marcela Guirado comme Natalia. Même si, à vrai dire, ils ne seront pas les seuls au casting de cette édition.

Eh bien, la vérité est que dans ces nouveaux chapitres, différents acteurs rejoignent l’histoire de la série originale Prime Video. Ceux qui complètent le casting et viennent à la fiction mexicaine comique sont: Edgar Vivar, Vadhir Derbez, María Chacón, Faisy, Paulina Vega, Estefanía Villareal, Lucía Uribe, Gonzalo Vega Jr., Jimena Sánchez, Michelle Vieth, Luisa Lulú Oui Humberto Zurita. Une liste d’interprètes qui, bien sûr, donneront beaucoup à dire avec leur arrivée dans la série.

Pour le moment, on ne sait pas quels personnages ils joueront ni quel sera leur rôle dans La série Prime, mais apparemment ils feront quelque chose d’unique. En réalité, Vadhir Derbez Il a commenté sur son profil Instagram que la nouvelle édition est « très cool » et a parlé de son rôle. « Ce vendredi la deuxième saison de « How to Survive Single » sort ! Je te promets que tu vas mourir de rire haha ​​c’est trop cool. Ils me verront dans mon côté le plus extrême», a écrit l’acteur pour accompagner la promotion de la bande-annonce.

