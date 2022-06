Prime Video confirme la quatrième saison de The Boys

VIDÉO PRINCIPALE

La série Erik Kripke a été renouvelée après la première réussie du troisième volet. Apprenez tout sur le phénomène nominé aux Emmy Awards !

© Prime VidéoThe Boys est renouvelée pour une quatrième saison.

Le phénomène n’a pas de repos : Les garçons vient d’être rénové par un quatrième saison dans Première vidéo. la série des super-héros publie sa troisième tranche et, après une première choquante, la plateforme de streaming et Sony Pictures Television n’ont fait qu’annoncer aux fans de fiction qu’il reste encore beaucoup plus de cette histoire qui a révolutionné le genre.

Et c’est que la production a commencé par une question clé : Et si les super-héros, aussi populaires que les célébrités, influents que les politiciens et vénérés comme des dieux, abusaient de leurs super pouvoirs au lieu de les utiliser pour le bien ? En ce sens, The Boys apparaît, un groupe de justiciers qui cherche à arrêter les héros corrompus et à montrer la vérité sur Les Sept et Voughtle conglomérat de plusieurs milliards de dollars qui cache les secrets les plus sales.

La troisième saison est arrivée en dernier 3 juin avec la sortie des trois premiers épisodes. De cette façon, semaine après semaine, Prime Video lance de nouveaux chapitres disponibles tous les vendredis, jusqu’à la fin de cet épisode prochain 8 juillet. De cette façon, l’audience de la série a réussi à croître de 17% de plus par rapport à la deuxième partie et jusqu’à 234% par rapport à la première saison. Pour réitérer ces résultats, la plateforme de streaming a donné son feu vert à une nouvelle diffusion.

Concernant cette croissance record, Venon Sanders – directeur de la télévision mondiale chez Amazon Studios – a déclaré : « Nous savions que la série deviendrait encore plus audacieuse, un exploit impressionnant compte tenu de l’énorme succès de la deuxième saison. Nominé aux Emmy Awards. Les garçons continuent de repousser les limites de la narration tout en divertissant sans relâche et en enfilant une satire sociale qui semble trop globale.”.

Cet univers ne se limite plus à la série, mais devient une franchise : il comprend une série animée d’anthologie intitulée The Boys Presents : Diabolique et aussi, Spin-off des garçons sans titre. Le showrunner de la série originale, Eric Kripkefait remarquer : «Parlant au nom des acteurs et de l’équipe, nous sommes très reconnaissants aux fans pour avoir adopté le programme et nous avoir permis d’en faire plus. Nous sommes ravis de poursuivre le combat de Butcher et des garçons contre Homelander et les Seven, ainsi que de commenter le monde fou dans lequel nous vivons.”.

