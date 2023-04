PRIME VIDEO : c’est LE FILM LE PLUS VU dans le monde AUJOURD’HUI

in

Un film Prime Video a grimpé dans le classement des audiences et se positionne actuellement comme le plus regardé dans différents pays. Lequel est-ce?

© Prime VidéoPRIME VIDEO: C’est LE FILM LE PLUS VU dans le monde AUJOURD’HUI.

Alors que Netflix continue de mener les soi-disant « batailles des plateformes », d’autres espaces populaires comme Amazon Prime Vidéo ils se dirigent vers leurs propres stratégies pour capturer leurs abonnés. L’outil le plus appréciable est son contenu original et les productions arriveront dans son catalogue dans les prochaines semaines, mais en ce moment, il y a un film qui attire tous les regards.

Une caractéristique de ce service de streaming est qu’il maintient une bibliothèque pleine de productions qui ne sont pas les siennes et qui ont parfois plus de succès que ses propres titres, comme cela s’est produit le mois dernier avec Tout partout tout à la fois après avoir triomphé aux Oscars 2023. Cependant, il a maintenant été confirmé que Dépendance parfaite est en tête du Top 10 mondial.

Selon la mise à jour Web Patrouille Flix, le film romantique réalisé par Castille Landon est actuellement le plus regardé sur la plateforme Prime Video dans le monde. La bande est disponible depuis le 24 mars et a eu un accueil positif, puisqu’il s’agit d’une adaptation du roman Dépendance parfaite par Claudia Tan qui faisait fureur sur Wattpad.

De quoi s’agit-il? Sa prémisse suit l’entraîneur d’arts martiaux mixtes Nienna Lane, qui pensait avoir sa vie sur la bonne voie avec l’amour de sa vie, Jax, qu’elle entraîne pour devenir une championne underground. Tout semblait parfait, jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il la trompait avec sa sœur. C’est là que la femme commence son plan de vengeance à l’endroit qui lui fait le plus mal : le ring.

Pour la première fois, les fans ont apprécié cette adaptation mettant en vedette Kiana Madère (Sienne), Ross Butler (Kayden) et Matthieu Noszka (jax). dans la distribution de Dépendance parfaite vous verrez également : Bree Winlow (Visage), Nicolas Duvernay et Manu Bennett. Un succès de cette ampleur était attendu, puisque le web novel totalisait 86 millions de lectures sur Wattpad.

