Prime Video annonce une nouvelle émission de téléréalité basée sur James Bond

la plateforme de streaming Première vidéo produira une nouvelle série qui se déroulera dans le monde entourant l’Agent 007, et fera peut-être partie de l’aventure de James Bond dans une expérience de réalité immersive. »La route du million de 007 » Ce sera une nouvelle émission de téléréalité, où nous verrons une équipe d’espoirs s’affronter pour gagner un prix en argent de 1,3 million de dollars. Jumelés par groupes de deux, les candidats seront non seulement opposés les uns aux autres pour la grosse somme d’argent, mais verront également le monde de James Bond alors que l’émission prévoit de créer des lieux uniques qui font référence à des lieux des films de l’agent. couverture, où ils devront surmonter certaines épreuves auxquelles Bond lui-même a dû faire face dans ses films.

Les épreuves seront une combinaison de défis physiques et mentaux, où les équipes devront se battre pour atteindre le prochain obstacle. Le spectacle est en préparation depuis quatre ans, mais a récemment reçu le feu vert pour se produire. Barbara Brocoli et Michel G Wilsonqui ont déjà participé à plusieurs des films de »James Bond », produira avec la société britannique 72 Films et MGM Television.

Cette nouvelle série va calmer l’envie des fans d’en savoir plus sur l’espion, puisque l’acteur Daniel Craig, qui a participé à 5 films de James Bond, le dernier étant »No Time to Die » en 2021, va arrêter de jouer le caractère, gardant ce rôle ouvert à de nouvelles interprétations. Avec la popularité et la légende entourant le monde de 007, les producteurs ont sûrement déjà trouvé le candidat idéal pour jouer la nouvelle version de James Bond.

La série » 007’s Road to a Million », recherche des personnes pour participer à sa série, donc toute personne qui se sent apte à participer à une compétition à la fois physique et mentale, peut concourir pour 1 million de dollars, tout en se plongeant dans l’histoire de l’espion préféré du cinéma, James Bond.