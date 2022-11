Prime Video a présenté The End of Love avec un tapis fuchsia et plein de talents

Première vidéo

la fin de l’amour vient à Prime Video avec Lali Espósito comme protagoniste et c’était l’avant-première. Voir!

© Noé RiosLali Esposito à la première de The End of Love

Il y a des séries qui méritent une belle présentation et la fin de l’amour est certainement l’un d’entre eux. Protagonisée par Lali Esposito et basée sur le livre du même nom de Tamara Tenenbaum, la bande raconte une histoire captivante et passionnante. Eh bien, il s’agit d’amour libre qui a rarement été vu aussi ouvertement sur le petit écran. Et, avec une belle histoire à venir, Prime Video n’a pas hésité à faire un bel événement.

la fin de l’amour arrive sur Prime Video le 4 novembre prochain et se concentre sur l’histoire vraie de Tamara Tenenbaum. En fait, c’est Lali Esposito qui l’interprète en montrant quels ont été les meilleurs et les pires moments de ses 30 ans. Cette série dramatique la suit, qui après avoir fait face à sa propre éducation juive orthodoxe à Buenos Aires, quitte son petit ami pour se rebeller contre le concept traditionnel de romance et contre sa vie religieuse.

L’irrévérencieuse philosophe de la pop culture ouvre les portes d’une voie qui lui paraissait impensable et joue avec l’amour d’un autre point de vue. En d’autres termes, c’est sans aucun doute une série qui a tout pour attirer l’attention, alors Prime Video l’a présentée de la bonne manière. Hier soir, l’avant-première a eu lieu au Centre Culturel Konex qui était plein de célébrités qui ont traversé le tapis fuchsia.

Et comment pourrait-il en être autrement, depuis spoilers nous étions présents pour fêter cette première. La première a commencé avec les acteurs invités passant à travers le tapis et la première à apparaître était Minerva Casero. Avec un total look blanc et splendide, elle brillait d’un sourire incomparable, tout comme son frère, Nazareno, avec qui elle posait pour les caméras. Et ainsi, les deux ont démontré leur excellente relation. D’autre part, des personnalités telles que Miguel Ángel Rodríguez, Nancy Dupláa, Matías Mayer, Grego Rossello et bien d’autres étaient également présentes.

Bien que la réalité soit que ce sont les membres de la distribution qui ont attiré tous les regards. Parmi eux, Andrés Gil, qui incarne Federico, avec un costume marron oversize, Cande Vetrano, l’interprète de la soeur de Tamara, alliant le rose et le jaune avec un style unique, Verónica Llinás, qui personnifie le bois de Tamara, avec un noir total.

De son côté, Mike Amigorena, faisant partie du casting donnant vie au patron de Tamara, est apparu dans sa meilleure version avec une veste à manches ouvertes et Tamara Tenenbaum a fait de même dans une robe courte bleu clair. De plus, Vera Spinetta, qui joue l’une des amies de Tamara, a également posé dans une robe rouge avec des transparences, tout comme Mariana Genesio, l’une des amoureuses du protagoniste.

Quant à Lali Esposito, bien sûr, elle a brillé et a montré pourquoi elle est une diva. Avec des chaussures noires à plateforme et une robe courte et décolletée, elle a charmé toutes les personnes présentes à l’Avant Première. Il convient également de noter que tous les acteurs qui font partie d’El fin del Amor ont également parlé exclusivement avec spoilers.

Les meilleures photos de l’Avant Première :

