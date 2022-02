Prime Video a partagé le premier teaser pour "Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir" à l’aventure pure

Première vidéo

Prime Video a partagé la première bande-annonce de la série tant attendue Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Épingle de sûreté!

© Prime VidéoLes anneaux de pouvoir

Le premier aperçu du légendaire Second Age de JRR Tolkien présenté au nouveau programme de Première vidéo orchestré par les showrunners JD Payne et Patrick McKay, qui débutera le 2 septembrePrésentant un casting de personnages comprenant des elfes, des nains, des humains et des décors de tous les coins d’Arda, la bande-annonce emmène les téléspectateurs dans une étonnante aventure d’action à travers une véritable splendeur cinématographique qui orne Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

La série présente pour la première fois à l’écran les légendes héroïques du Second Âge de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de Le Hobbit Oui Le Seigneur des Anneaux et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été mis à l’épreuve et l’un des plus grands méchants a menacé d’engloutir le monde dans les ténèbres. .

La bande-annonce de The Rings of Power surprend !

Les anneaux de pouvoir suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils font face à la redoutable résurgence du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale elfique de Lindon, au puissant royaume insulaire de Númenor, et jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages forgeront des héritages qui vivront longtemps après ils sont partis.

au début de l’année Première vidéo a jeté le titre de la série dans du métal en fusion, alimentant l’appétit insatiable des fans et atteignant une portée organique estimée à 1 milliard d’impressions dans le monde au cours des premières 24 heures. Puis vint le dévoilement de 23 affiches très détaillées ne représentant que les mains des stars de la série, suscitant de nombreuses conversations en ligne autour de l’identité et des histoires des personnages de la série.

Les vedettes de l’émission ? Morfydd Clark sera la jeune version de Galadriel, Charlie Vikers sera Halbrand, Owain Arthur jouera le prince nain Durin IV de Khazad-dum, sa princesse sera Sophia Nomvete, Ismael Cruz Córdova sera Arondir et son amant sera interprété par Nazanin Boniadi, Robert Aramayo joueront un jeune Elrond, Megan Richard et Markella Kavenagh joueront des hobbits non-Shire, Lenny Henry jouera un vieil homme tandis que Charles Edwards jouera un faussaire elfique, et Maxim Baldry jouera l’ancêtre d’Aragorn, Isildur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂