Prime Video a partagé la bande-annonce de The Terminal List avec Chris Pratt

The Terminal List promet une action de grande qualité dans un contexte mystérieux qui en fait un thriller attendu avec Chris Pratt.

©IMDBLa liste des terminaux

Première vidéo a partagé la bande-annonce de sa série originale La liste des terminaux Protagonisée par Chris Prattl’acteur histrionique qui est une figure des franchises gardiens de la Galaxie Oui Monde jurassique. La bande-annonce de la série montre l’acteur comme jamais auparavant dans une intrigue pleine d’action, de violence et de mystère, idéale pour les amateurs d’un bon thriller qui finit par se résoudre en un seul plan.

La liste des terminaux Il est basé sur le roman homonyme de Jack Carr qui s’avère être l’un des livres les plus réussis de l’écrivain. La série arrivera Première vidéo le 1er juillet et aura un total de 8 livraisons. C’est du moins ainsi que cette première saison a été configurée, ce qui promet d’attraper le public avec un mystère qui sera résolu, mais pas avant une bonne dose de coups et de coups.

Une bande-annonce pleine d’action et de mystère

Le spectacle commence quelque temps après le peloton de Navy SEALs commandé par James Reece est pris en embuscade lors d’une mission d’infiltration très dangereuse. Il est le seul survivant de l’événement tragique et une fois chez lui avec ses proches, les souvenirs contradictoires du massacre rempliront le protagoniste de culpabilité et du désir de savoir ce qui s’est réellement passé.

Au fur et à mesure que les preuves et les découvertes se dévoileront, Reece se rendra compte que des forces agissent contre lui et qu’il doit utiliser toute sa formation et ses connaissances s’il veut sauver sa vie et celle de sa famille. Beaucoup de suspense et d’action de premier ordre pour vous La liste des terminaux garder les abonnés Première vidéo collé au téléviseur.

La liste des terminaux es protagonizada por Chris Pratt como James Reece, Taylor Kitsch como Ben Edwards, Constante Wu como Katie Buranek, Jeanne Tripplehorn como Lorraine Hartley, Riley Keough como Lauren Reece, Patrick Schwarzenegger como Donny Mitchell, Arlo Mertz como Lucy Reece y Jai Courtney como Steve Horn , entre autres. La série est réalisée par Antoin Fuqua et Ellen Kuras. Il ne reste plus grand chose à découvrir sur ce mystère avec Chris Pratt !

