Prime Video: a confirmé les personnages et l’intrigue de The Rings of Power

Première vidéo

La série Le Seigneur des Anneaux n’est plus qu’à quelques instants de la sortie de sa bande-annonce et confirme certains aspects tels que les personnages et une partie de l’intrigue.

©IMDBLes anneaux de pouvoir

La machine publicitaire en charge du spectacle Les anneaux de pouvoirqui reprend et élargit la mythologie du chef-d’œuvre de J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des Anneauxsont restés assez calmes en soulignant leurs propres noms sans leur attribuer de personnages ou en partageant des affiches principalement de « mains ». Le secret derrière ce programme est beaucoup, mais aujourd’hui, certains détails commencent à être révélés.

Le nouveau programme est situé dans le deuxième ère où la création du Anneaux de puissance. La production de Première vidéo Certaines libertés seront prises quant aux moments où l’action se déroule, afin d’éviter de réembaucher des acteurs d’âges différents pour un même personnage en raison de la dynamique de l’histoire et des différentes alternatives qu’elle présente.

L’œuvre de Tolkien regagne en intérêt

Voici ce que l’on sait des acteurs et de leurs rôles : Morfydd Clark jouera un jeune Galadriel, Charlie Vikers est Halbrand, Owain Arthur joue le prince nain Durin IV de Khazad-dum, sa princesse sera Sophia Nomvete, Ismael Cruz Córdova est Arondir et son amant met en vedette Nazanin Boniadi, Robert Aramayo est un jeune Elrond, Megan Richard et Markella Kavenagh sont des hobbits qui ne vivent pas dans la Comté, Lenny Henry est un vieil homme tandis que Charles Edwards est un forgeron elfique et Maxim Baldry est Isildur. .

L’histoire suivra les alternatives de 22 personnages principaux qui se croisent dans différents événements, tous avec une conclusion commune : la création de Les anneaux de pouvoir et ses séquelles. Bien que le contenu semble être très similaire à la série de HBO, jeu des trônes, vous pouvez vous attendre à ce que la classification du contenu soit PG-13 dans ce cas. L’un des créateurs de l’émission a admis que l’émission conviendra à un enfant de 11 ans qui ne prendra que « quelques frayeurs ».

« Le dieu maléfique Morgoth a été vaincu et son apprenti Sauron a disparu. Au début de la série Galadriel chasse le reste des collaborateurs de ces forces obscures, qui ont pris la vie de son frère.ceci est un petit synopsis de ce que nous pouvons nous attendre à voir dans Les anneaux de pouvoirbien qu’en raison du nombre et de la complexité des personnages, nous pouvons être sûrs que cela ne fera qu’une partie de l’histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂