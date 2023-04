PRIME VIDEO : 5 premières INCONTOURNABLES pour les prochains jours d’avril

in

Après les récentes sorties de Prime Video, telles que En voyage avec les Derbez, Tant qu’il y a de l’espoir et Valentin, L’internat : Las Cumbresle plaisir continue sur la plateforme de streaming et on vous raconte Quels sont les 5 prochains incontournables du reste du mois d’avril.

+ La merveilleuse Mme Maisel

La cinquième saison de cette série est la prochaine première qui arrivera sur Prime Video et sera le dernier épisodevous ne voudrez donc pas manquer cette histoire pour dire au revoir à la bien-aimée Mme Maisel Midge, qui Vous êtes plus proche du succès dont vous avez toujours rêvé.

« La dernière saison épique, hilarante et émouvante de cette série bien-aimée nous fera traverser le temps pour un adieu spectaculaire, avec le retour de visages familiers, dont Milo Vintimille et Kelly Bishop« , précise la plateforme de streaming. A quand la saison 5 de La merveilleuse Mme Maisel? 14 avril.

+ Fort : L’oeil du tireur d’élite

Ce film a Bruce Willis dans son casting et il s’agit d’un cyber-thriller d’action qui poursuit l’aventure commencée en Forteresse: »Quelques semaines après l’assaut meurtrier sur Fortress Camp, Robert (Bruce Willis) effectue un sauvetage audacieux pour sauver Sasha, la veuve de son vieil ennemi Balzary, mais il semble que Sasha ait ses propres plans sournois.« , dit le synopsis officiel.

D’après la description du film, Robert fera face à un visage familier qu’il pensait ne plus jamais revoir.. Outre Bruce Willis, le film compte également dans son casting avec Shannen Doherty, kelly grayson, Matali Yura, chad michael murray et Jesse Metcalfeentre autres. Quand est-ce que ça sort ? 14 avril.

+ Sonneries mortes

Il s’agit d’une nouvelle série Prime Video qui, selon la plateforme de streaming, est une version moderne du thriller du même nom de David Cronenberg de 1998. La série arrivera sur la plateforme le 21 avril.

synopsis officiel de Sonneries mortes: »avec Jeremy Irons, Dead Ringers mettra en vedette Rachel Weisz jouant le double rôle principal d’Elliot et de Beverly Mantledes jumelles qui partagent tout : drogues, amants et désir absolu de faire tout ce qu’il faut, y compris repousser les limites de l’éthique médicale, dans le but de remettre en question les pratiques dépassées et de mettre la santé des femmes au premier plan.« .

+ Avec les années qui restent

C’est un film avec des stars mexicaines et internationales que vous ne voudrez pas manquer. Parmi son casting figurent Aislin Derbez, Antoine San Juan, Régina Blandon, paco tous, Michelle Rodriguez, Manuel Véga, ken appledorn et Enrique Villen, entre autres. Le film, réalisé par Frank Ariza, À venir sur Prime Video le 21 avril.

synopsis officiel de Avec les années qui restent: »Macarena a grandi dans une famille modeste. Charismatique et dotée d’un grand caractère, elle a réussi à gagner sa vie en étudiant le droit. Il rencontre Diana, qui devient l’amour de sa vie. Tout se passe bien jusqu’à ce que son père tombe amoureux d’une prostituée qui tombe enceinte, mettant sa famille dans un gros problème financier. Pour aller de l’avant, Macarena accepte de faire office de mule et de transporter des marchandises de Los Angeles au Mexique.« .

+ citadelle

Il s’agit d’une nouvelle série et l’un des paris Prime Video qui inclut dans son casting un Priyanka Chopra et Richard Madden, avec la participation de tucci stanley, Acheligh Cummings et Moria Kelly, entre autres. Les premières de la série 28 avril.

Synopsis officiel : « Il y a huit ans, la Citadelle tombait. L’agence d’espionnage chargée de maintenir la sécurité et le bien-être a été détruite par des agents de Manticore, un puissant ennemi. Avec la chute de la Citadelle, les souvenirs des agents Mason Kane et Nadia Sinh se sont effacés. Une nuit, Mason est retrouvé par son ancien collègue de la Citadelle qui a besoin de son aide. Mason recherche son ancienne partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission pour arrêter Manticore.« .

