Primavera Sound 2021 est annulé et reporté à 2022 | 45S

Arthur et Aston Reporter / Sac à dos en cuir Plongé - Noir

Noir - Reporter / Sac à dos interchangeable Arthur et Aston - Cuir de vachette véritable - 2 anses rangeables - Bretelles réglables et rangeables - Bandoulière réglable et amovible - Poche avant zippée - 2 compartiments zippés - 1 poche plate + 1 zippée - Compartiment ordinateur 15 pouces maximum