Primal Saison 2 Épisode 4 Date de sortie, Liste des épisodes, Spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de Primal Saison 2 Episode 4. Les fans de cette série animée deviennent vraiment fous pour son prochain épisode. Pour obtenir toutes les informations possibles sur cet épisode à venir, de nombreux fans recherchent partout dans leur moteur de recherche. Pour cette raison, nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails sur la date de sortie de Primal Saison 2 Episode 4. Donc, si vous voulez connaître tous les détails comme où diffuser cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore, lisez simplement cet article à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée américaine d’action et d’aventure animée pour adultes. Cette série a été créée et réalisée par Genndy Tartakovsky. Son premier épisode est sorti le 8 octobre 2019. Après la sortie, cette série animée a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série est tout au sujet de la prémisse est un lien entre un Néandertal et un Tyrannosaure. Au fur et à mesure que la série avancera, vous pourrez voir qui lutte pour survivre face à la faune et aux personnes dangereuses qui vivent dans leur monde. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série.

Primal Saison 2 Épisode 4 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de Primal Saison 2 Episode 4. Le nom de cet épisode est « The Red Mist » et il sortira le 4 août 2022. Si vous voulez vraiment regarder cet épisode à venir, attendez simplement la date indiquée.

Liste des épisodes de la saison 2

Voici enfin la liste des épisodes de la saison 2.

Mer du désespoir

Ombre du destin

L’aube de l’homme

La brume rouge

La théorie primale

À déterminer

Où regarder Primal?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Adult Swim et c’est le réseau officiel de cette animation. Vous pouvez également diffuser sa saison précédente sur Prime Video, Vudu, iTunes et de nombreux autres services de streaming. N’oubliez pas que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des personnes qui ont donné la parole à vos personnages préférés de la série.

Aaron LaPlante comme lance

Laëtitia Eïdo dans le rôle de Mira

Tom Kenny comme singe # 1

Jon Olson comme Krog

Amanda Troop comme Baba

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Primal, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Primal Saison 2 Episode 4 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

