Prey : tout ce qu’il faut savoir sur la préquelle de « The Predator »

Le producteur Ateliers du 20ème siècle vient de révéler la première bande-annonce complète de la préquelle de Predator, »Proie », une histoire qui se déroulera bien des années avant la première arrivée du Prédateur sur Terre. Le film réalisé par Dan Trachtenbergest le nouvel opus de la franchise, qui a débuté en 1987 avec le film mettant en vedette Arnold Schwarzenegger.

L’histoire suit une jeune femme nommée Naru il y a 300 ans à l’époque de la nation Comanche, tout change lorsqu’elle doit affronter un maléfique Yautja, dont elle se rend vite compte qu’il s’agit d’un extraterrestre prédateur évolué avec un arsenal de technologies de pointe, résultant en un affrontement vicieux et terrifiant entre les deux adversaires.

« Naru a été élevé dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires pour parcourir les Grandes Plaines, alors quand le danger menace son camp, il entreprend de protéger son peuple », a déclaré 20th Century Studios à propos du film et de la sortie de l’histoire de son personnage principal qui sera joué par Ambre Mi-Tonnerre.

Désireux de créer un film qui dépeint fidèlement la tribu Comanche, Jane Myers a servi de producteur natif pour la tribu et le casting est composé presque entièrement de talents autochtones et des Premières Nations. Les acteurs incluent Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush et Julian Black Antelope. Dane DiLiegro de »American Horror Stories » joue le Predator.

Prey sortira en tant que production originale de Hulu le 5 août aux États-Unis, Étoile+ en Amérique latine et sous la bannière Disney+ Star dans tous les autres territoires. Le film sera accompagné d’une option de traduction en comanche et de sous-titres en comanche, ce qui en fera le premier long métrage à être entièrement disponible en langue comanche sur une plateforme de streaming.

La franchise » The Predator » a d’abord été réalisée par John McTiernan et mettait en vedette Carl Weather, Elpidia Carrillo, Shane Black, Bill Duke et bien d’autres. Depuis, les films »The Predator 2 » sont sortis en 1990, »Predators » en 2010, de nouveau en 2018 avec un redémarrage de l’histoire avec »The Predator » de 2018. Le personnage a également eu des collaborations comme »Alien vs. Prédateur » 2004.