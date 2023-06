Prey Star Amber Midthunder taquine d’autres menaces dans une suite recherchée

Prey star Amber Midthunder a commenté une suite possible, révélant où elle pense que son personnage, le jeune guerrier Comanche Naru, se retrouverait devrait proie 2 jamais arriver. En parlant avec Collider, Midthunder, a donné un aperçu de l’état d’esprit de Naru à la fin de Proierévélant qu’elle serait toujours à la recherche d’autres prédateurs.







«C’est toujours ce que j’ai ressenti à ce sujet parce que, vous savez, le film est un tel voyage que, définitivement, en tant que personnage à la fin, on a l’impression – eh bien, aussi, il y a le – je pense que c’est en partie comme ça. Je pense que c’est un espoir pour le mieux, préparez-vous au pire type de situation. Je pense qu’on a l’impression qu’ils ne reviendront pas, mais il y a finalement évidemment toutes sortes de menaces qui sont imprévues. Même comme les trappeurs de fourrure français dans cette interaction et des trucs comme ça, ce sont toutes des découvertes de choses qui existent là-bas dont ils n’avaient aucune idée. Je pense donc qu’il ne s’agit pas nécessairement de se préparer à plus de prédateurs ou quoi que ce soit d’autre; Je pense que c’est juste là [are] menaces imprévues et nous devons être prêts.

Réalisé par Dan Trachtenberg, écrit par Patrick Aison et mettant en vedette Amber Midthunder aux côtés de Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope et Dane DiLiegro en tant que Predator, Prey a atterri sur Hulu l’année dernière et prend le Prédateur franchise dans le passé.

Situé dans la nation Comanche il y a 300 ans, Proie raconte l’histoire d’une jeune femme, Naru, une guerrière féroce et hautement qualifiée. Elle a été élevée dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires qui parcourent les Grandes Plaines, alors quand le danger menace son camp, elle entreprend de protéger son peuple. Proie a connu un énorme succès à sa sortie, recevant les éloges de la critique et du public. Proie rallume le battement Prédateur série, beaucoup appelant maintenant à de nouveaux versements dirigés par Midthunder. Un appel qui n’a pas encore reçu de réponse officielle…







Prey Director a taquiné d’autres suites

Studios du 20e siècle/Hulu

Bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmation officielle concernant un autre versement dans le Prédateur la franchise, Proie le réalisateur Dan Trachtenberg a déclaré son désir de revenir. Et a même taquiné les idées « vraiment cool » qu’il a en tête…

« J’aimerais être impliqué, et je pense qu’il y a plusieurs choses vraiment cool à faire ensuite, et ce serait intéressant de se lancer dans quelques choses différentes, plutôt que… Et je pense que certaines des idées les plus excitantes sont celles que les gens ne sont pas. ça ne compte pas, tu sais ? » a déclaré le cinéaste l’année dernière. « Tout comme ce film était un, comme, ‘Je ne peux pas croire qu’ils n’ont pas encore fait ça’, il y a quelques autres idées là-bas, pour moi, qui sont, comme, ‘Oh, ils n’ont pas fait ça encore. Ça pourrait être cool. Donc voilà. […] Ce moment [of inspiration] a peut-être déjà été eu.

Une idée qui a été populaire parmi les fans est de laisser tomber le Prédateur dans différentes périodes de temps, le plan préféré étant de débarquer le chasseur extraterrestre dans le Japon féodal et d’opposer le monstre à un samouraï joué par Combat mortel et John Wick: Chapitre 4 vedette Hiroyuki Sanada. Il semble cependant que Trachtenberg ait quelque chose d’encore mieux en tête (d’une manière ou d’une autre) donc, pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir ce que les aventures continues de Prédateur réserver.

Proie est disponible en streaming maintenant sur Hulu, Disney + Hotstar, Star + et Disney +.