Prey Star Amber Midthunder est fière et ravie de rejoindre la franchise Predator

Suite aux dernières révélations concernant la prochaine suite d’action de science-fiction, Prédateur 5, la star Amber Midthunder s’est tournée vers les réseaux sociaux pour exprimer sa fierté d’avoir rejoint la franchise emblématique. Plusieurs nouveaux détails ont maintenant été officiellement confirmés, notamment que le film sera intitulé Proie, avec Midthunder prêt à affronter le chasseur extraterrestre expert.

« Je suis au-delà des mots, je me sens fier, humilié et excité de pouvoir enfin partager cette nouvelle et d’avoir eu cette opportunité », Ambre Milieu du Tonnerre a écrit sur Instagram à côté de l’image teaser atmosphérique et de la révélation du titre. « Il est temps que nous nous voyions pleinement représentés dans le divertissement grand public. Aussi fort et humain, par notre propre peuple. J’ai hâte que vous voyiez tous ce que nous avons fait cet été. Ʉra ako & pilamaye. »

Réalisé par 10 Cloverfield Lane’s Dan Trachtenberg, Proie sera le cinquième film de la Prédateur franchise, avec le projet prévu pour ramener le public dans le temps, explorant la première visite des extraterrestres de la collection de crânes sur Terre. « Une toute nouvelle entrée dans le Prédateur la franchise, Proie se déroule dans le monde de la nation Comanche il y a 300 ans », lit-on dans une brève description du film. La suite, qui aurait été intitulée Crânes, mettra également en vedette Midthunder en tant que premier rôle féminin de la série, avec le Légion jouez à bord une femme Comanche qui va à l’encontre des normes et traditions de genre pour devenir une guerrière, la mettant sur une trajectoire de collision avec l’un des monstres les plus célèbres du cinéma.

Les producteurs John Davis et John Fox ont récemment donné un aperçu de ce que les fans peuvent attendre de la Prédateur suite, avec Davis taquinant le premier rôle féminin de la franchise, le décrivant comme quelque chose qu’il « pense toujours être intéressant ». Le duo a ensuite comparé Proie à la brutalité sinistre du lauréat des Oscars 2015, Le revenant. « [Prey] s’apparente plus à Le revenant que n’importe quel film dans le Prédateur canon », a révélé Davis. « Vous saurez ce que je veux dire une fois que vous l’aurez vu. » Le revenant a été très apprécié pour sa représentation brutale de son environnement naturel impitoyable, quelque chose qui fonctionnerait certainement bien avec une bataille homme contre prédateur en son centre, et sera sans aucun doute quelque chose que le guerrier Comanche de Midthunder utilisera à son avantage.

La paire de producteurs a ensuite comparé le film au tout premier (et le plus réputé Prédateur sortie), affirmant même qu’il sera, pour la première fois dans la franchise, à la hauteur de l’original d’Arnold Schwarzenegger. « Cela remonte à ce qui a fait l’original Prédateur travail cinématographique », a expliqué Davis. « C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonne pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, capable de battre une force plus forte, plus puissante et bien armée », a-t-il ajouté. Ce sera, je crois, le deuxième meilleur — ou le premier… ou ce sera peut-être égal au premier. Droit? J’ai l’impression que le premier était un film merveilleux et intéressant et je sais ce qui a fonctionné », a-t-il poursuivi. « J’ai l’impression que nous n’y sommes plus jamais retournés. Nous nous sommes retrouvés dans des endroits différents. Je pense que c’est un complément digne du premier. Ça va être aussi bien. »

Proie devrait sortir exclusivement sur le service de streaming Hulu à l’été 2022, apparemment sans sortie en salles du studio. Cela nous vient du compte Instagram officiel d’Amber Midthunder.

