Prey, préquelle de « The Predator », dévoile sa première bande-annonce officielle

la plateforme de streaming Hulu vient de dévoiler le premier trailer de »Proie », un film qui servira de prequel à »Le prédateur », bande sortie en 2018. L’avancée nous montre l’arrivée du Predator sur terre il y a plus de cent ans, où il affrontera des guerriers amérindiens tels que les tribus connues sous le nom de Comanche et de Blackfeet.

Le film réalisé par Dan Trachtenberg, aura un ton sombre auquel le réalisateur est habitué dans chacun de ses films. La production de la préquelle a commencé en 2018 juste au moment où « The Predator » est sorti en salles, le tournage commençant au début de 2021 sous le nom de code « Skulls », se terminant en septembre de l’année dernière. »Prey » nous présente Naru, un guerrier comanche incarné par Ambre Mi-Tonnerrequi se battra pour protéger sa tribu de l’arrivée violente du Prédateur.

Le producteur Jean Davis a fait allusion à cette nouvelle version précédemment: « Cela revient à ce qui a fait fonctionner le film » Predator « original. C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonne pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, essentiellement pour pouvoir gagner . à un être plus fort et plus puissant et mieux armé ». Il a ajouté que le film « ressemble plus à » The Revenant « que n’importe quel film de l’histoire de Predator.

« The Predator » de 2018 a été réalisé par Shane Black et a présenté un casting étoilé qui comprenait Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Thomas Jane, Alfie Allen et Sterling K. .Brown. Le film s’est ouvert à des critiques généralement négatives, critiquant principalement sa concentration sur l’action et le ton, beaucoup affirmant qu’il n’avait pas fonctionné comme un redémarrage de l’une des franchises les plus emblématiques du cinéma.

De même, le film a également déçu au box-office ne gagnant que 160 millions de dollars dans le monde sur un budget de 88 millions de dollars. Il était encore loin d’être le film le moins performant de la franchise, cependant, comme son prédécesseur, le film « Predators » de 2010, a rapporté 127,2 millions de dollars sur un budget de 40 millions de dollars.

La préquelle « Prey » devrait arriver le 5 août par Ateliers du 20ème siècle exclusivement pour la plateforme de streaming Hulu.