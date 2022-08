« Prey » : la préquelle visait à garder secrète sa connexion avec le Predator

Dans les mois qui ont précédé son annoncePrédateur : la proie », les téléspectateurs ont pu voir en détail de quoi parlerait le film, le marketing affirmant ouvertement qu’il s’agirait d’une préquelle de la longue franchise » Predator ». Cependant, au départ, le réalisateur Dan Trachtenberg. Je voulais garder secret le lien avec les autres films Predator.

Dans un podcast récent, Trachtenberg a discuté de la réalisation de « Prey » et a donné un certain nombre de détails intéressants sur l’ensemble du développement de la préquelle. Selon le réalisateur, le plan publicitaire initial était de commencer à le commercialiser avant la dernière entrée de la série, « The Predator » de 2018, mais les premières bandes-annonces ne présenteraient pas du tout le méchant extraterrestre titulaire.

« Vous verriez d’abord une bande-annonce pour ce film qui n’est que la première partie, cette fille sort pour faire ses preuves et ensuite elle voit un feu dans le ciel, et vous seriez comme ‘oh qu’est-ce que c’est que ce film fou » mais il n’y aurait pas de titre », a expliqué le réalisateur. « Ensuite, lorsque le film » The Predator « est sorti, il y aurait la bande-annonce complète de » Prey « et bien sûr, la forme extraterrestre serait révélée et vous être comme, ‘Oh mon Dieu, ce film qui nous intéressait déjà, c’était un film Predator !

Cependant, le plan de Trachtenberg n’a pas fonctionné comme prévu, car »Predator : The Prey » n’a été annoncé qu’en 2020, deux ans après »The Predator », et le public savait déjà que ce serait un nouveau film préquel au franchise de science-fiction populaire.

La première bande-annonce de »Prey » suivait le même principe général que la sortie initiale de Trachtenberg, montrant l’étoile Ambre Mi-Tonnerre en tant que Naru, une jeune femme essayant de faire ses preuves en tant que guerrière, mais la bande-annonce contenait également de nombreux indices et références à la série.

La campagne de marketing n’était pas le seul concept qui a été évoqué au début du développement et qui a finalement été abandonné. » Prey » est le premier long métrage à offrir une option de langue doublée en comanche, mais le film était initialement destiné à être tourné et sorti en comanche. Au lieu de cela, il a été filmé et publié en anglais, le doublage Comanche étant inclus comme option alternative sur Hulu Oui Étoile+.