Prey First Reactions Appelez-le le film Predator que nous attendions tous

Les premières réactions à Proie sont maintenant. Et il semble que ce sera le Prédateur versement que nous attendions tous. Réalisé par Dan Trachtenberg, Proie a finalement été présenté en première au Comic-Con de San Diego hier soir, et les téléspectateurs chanceux ne trouveront pas assez d’éloges pour accumuler la préquelle de Predator. S’adresser aux médias sociaux pour partager leurs sentiments à propos du film, des phrases telles que « mon film Predator préféré », « la suite dont la franchise Predator avait besoin » et « cela surpasse le film original! » sont utilisés tout au long de ces premières réactions.

Des studios du XXe siècle, Proie est la dernière sortie de la longue franchise Predator. Réalisé parDan Trachtenberg (Les garçons, 10 allée Cloverfield), Proie explore la première fois qu’un membre de la race des chasseurs extraterrestres est venu sur Terre. Situé dans la nation Comanche il y a 300 ans, Proie raconte l’histoire d’une jeune femme, Naru, une guerrière féroce et hautement qualifiée. Elle a été élevée dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires qui parcourent les Grandes Plaines, alors quand le danger menace son camp, elle entreprend de protéger son peuple.

La première Prédateur s’est taillé un héritage comme l’un des meilleurs exemples d’un film de monstre d’action de science-fiction. Alors que la franchise depuis a été quelque chose d’un … sac mélangé, ceux qui se sont assis pour regarder Proie sont repartis en appelant le successeur que les fans de Predator réclamaient.

Amber Midthunder excelle dans sa bataille contre le prédateur

Proie étoiles Légion et La route de glace l’actrice Amber Midthunder dans le rôle de Naru, la jeune guerrière comanche qui protège sa tribu contre un prédateur. Et une grande partie des applaudissements a été dirigée vers elle, Midthunder étant apparemment propriétaire de l’écran alors qu’elle se bat contre le chasseur de trophées extraterrestre technologiquement avancé.

Le réalisateur Dan Trachtenberg a travaillé à partir d’un scénario écrit par Patrick Aison, avec l’idée derrière Proie avoir toujours été de ramener la franchise à ce qui a fait que la première sortie a si bien fonctionné – et il semble que ces aspirations aient été réalisées. Et puis certains.

Prédateur les fans ont attendu trop longtemps pour le potentiel suscité par le premier Prédateur film pour être entièrement réalisé, et même s’il a peut-être fallu un peu de temps pour y arriver, cela ressemble certainement à Proie aura valu la peine d’attendre.

Suite à une réaction aussi enthousiaste du public au San Diego Comic-Con, il semble que le réalisateur Dan Trachtenberg réalisera son souhait et utilisera Proie pour engendrer de nouvelles aventures pour le Predator. « Il y a beaucoup d’idées passionnantes sur ce qui pourrait être la prochaine étape de la franchise », a récemment déclaré Trachtenberg à propos de ses espoirs pour la franchise bien-aimée. « Les choses qui m’excitent le plus sont les swings les plus audacieux et je pense qu’il y a de la place pour faire d’autres choses qui n’ont pas été faites auparavant. »

Avec Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope et Dane DiLiegro dans le rôle du prédateur aux côtés d’Amber Midthunder, Proie est le premier des Prédateur les films tombent sous l’égide de Disney, et bien qu’il y ait eu quelques inquiétudes à ce sujet, le film est classé R pour « forte violence sanglante ».





Proie devrait sortir par 20th Century Studios en tant que film original de Hulu le 5 août 2022.