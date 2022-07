Prey Director ne le considère pas comme une préquelle de Predator

N’appelle pas Proie une préquelle ; c’est ici depuis des années. Du moins, selon Proie réalisateur Dan Trachtenberg qui a maintenant expliqué dans une interview avec SFX Magazine pourquoi le prochain Prédateur la préquelle est tout sauf cela. Alors que Proie a été décrit comme une préquelle par de nombreux médias différents (y compris nous-mêmes), le cinéaste a maintenant expliqué pourquoi ce n’est pas le cas. Pas exactement, en tout cas.

« Dans mon esprit, ce n’est pas un film préquel. Ce n’est pas, ‘Disons l’origine du Predator.’ C’est vraiment quelque chose qui se déroule avant le film Predator original, et la créature Predator dans celui-ci, c’est la première fois qu’elle voyage sur Terre. »

Donc pendant Proie aura lieu bien avant le premier Prédateur film, ce n’est pas une préquelle de cette sortie de franchise en tant que telle. Au lieu de cela, il semble qu’il soit préférable de regarder Proie comme simplement une histoire distincte qui se déroule de nombreuses années avant que nous rencontrions pour la première fois la race de guerriers extraterrestres connue sous le nom de Predators.

Le mot « prequel » évoque des images de Proie détaillant les origines du Predator, mais Dan Trachtenberg révèle que ce ne sera pas le cas. Pourtant Proie explorera l’expérience du premier membre des chasseurs d’extra-terrestres à visiter la Terre, n’espérez pas forcément en sortir Proie avec une meilleure compréhension de la trame de fond des prédateurs en tant qu’espèce. Au lieu de cela, il semble que nous devrions simplement nous asseoir et profiter de notre temps avec ce nouveau prédateur alors qu’il découvre la Terre et les États-Unis pour la première fois. Nul doute que les parallèles historiques seront clairs…

Prey Drops the Predator dans la nation Comanche en 1719

Disney/Hulu

Des studios du XXe siècle, Proie est la prochaine sortie dans la longue durée Prédateur franchise et le premier à tomber sous l’égide de Disney. Réalisé parDan Trachtenberg (Les garçons, 10 allée Cloverfield), Proie se déroule dans la nation Comanche il y a 300 ans et raconte l’histoire d’une jeune femme, Naru, une guerrière féroce et hautement qualifiée. Elle a été élevée dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires qui parcourent les Grandes Plaines, alors quand le danger menace son camp, elle entreprend de protéger son peuple. La proie qu’elle traque et affronte finalement se révèle être un prédateur extraterrestre très évolué avec un arsenal techniquement avancé, ce qui entraîne une confrontation vicieuse et terrifiante entre les deux adversaires.

Trachtenberg a récemment déclaré qu’il espère revenir pour plus Prédateur sorties suite à la sortie de Proie en disant: «Il y a beaucoup d’idées passionnantes sur ce qui pourrait être la prochaine étape de la franchise. Les choses qui m’excitent le plus sont les swings les plus audacieux et je pense qu’il y a de la place pour faire d’autres choses qui n’ont jamais été faites auparavant.

Écrit par Patrick Aisson (Jack Ryan, Treadstone), Proie étoiles Ambre Midthunder (Légion) dans le rôle de Naru, la jeune guerrière Comanche qui doit se battre pour protéger sa tribu contre un Prédateur. Aux côtés de Midthunder, on retrouve Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope et Dane DiLiegro en tant que Predator.

Proie devrait sortir par 20th Century Studios en tant que film original de Hulu le 5 août 2022.