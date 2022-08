Prey devient le meilleur film Predator de tous les temps

Alors que beaucoup pensaient qu’il serait difficile de surpasser le classique rempli de suspense des années 80, il semble que Proie ne tire pas non plus de coups de poing, ayant fait ses débuts sur Rotten Tomatoes avec une note impressionnante de 100%.

Les réactions des fans sur Twitter ont été tout aussi positives, un utilisateur déclarant : « Le battage médiatique était légitime. PROIE est facilement, par la marge la plus large possible, le meilleur PRÉDATEUR film depuis l’original, le Predator lui-même a l’air plus cool que jamais (j’ai dit ce que j’ai dit), la pièce dans laquelle je suis a explosé plusieurs fois, Midthunder est une putain de star, les tueries étaient folles, j’ai crié quoi. »

Et il y avait un soutien écrasant pour l’acteur principal, Amber Midthunder, qui a tiré un oeil absolu d’une performance, en disant: « Vous tous, ce film ici est vraiment un chef-d’œuvre, l’un des meilleurs films de prédateurs que j’ai vus. Proie j’ai du suspense, de la tension et un frisson de chasser ou d’être chassé lol 10/10 oh et j’ai oublié de mentionner… NARU EST F**KIN BADASS. »