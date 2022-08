Prey: date de début, intrigue, bande-annonce, critiques – tout sur le nouveau film Predator

Après « Predator – Update » du réalisateur Shane Noir n’a pas obtenu le succès escompté au cinéma, on s’en remet aux licenciés Disney maintenant sur une direction différente et publié avec proie un préquelles, qui se déroule 300 ans avant les débuts de 1987. Et en exclusivité sur la chaîne VoD Disney+ est publié.

Ici, nous voulons vous dire tout ce que vous devez savoir sur le nouveau film Univers des prédateurs devez savoir, y compris la bande-annonce, la date de sortie, l’intrigue, le casting et bien sûr les critiques. On s’est d’ailleurs déjà penché sur le travail avec Amber Midthunder dans le rôle principal et on vous dit ici ce qu’on en pense Succès de science-fiction donjon.

Prey : À propos de l’intrigue de la préquelle

Les chasseurs extraterrestres qui nous appellent prédateur sont à nouveau en chasse et cette fois ils se dirigent vers l’Amérique Début du 17ème siècle. Dans l’empire de l’époque Comanches un Predator apparemment encore assez jeune cherche le proie la plus dangereuse et tue des animaux dangereux comme des serpents à sonnette, des loups et des ours au cours de sa quête.

Cela reste de jeune Chasseresse Naru (Amber Midthunder) ne se cache pas et elle essaie d’avoir son frère table (Dakota Beavers) et d’autres membres de sa tribu qu’un grand danger rôde dans les bois. Bien sûr, ils ne la croient que lorsqu’il est presque trop tard.

la guerrier né Elle se trouve donc dans une situation où elle doit s’occuper elle-même de l’intrus, mais elle est supérieur à tous points de vue. Cependant, un animal acculé peut devenir extrêmement dangereux et Naru utilise toutes les possibilités et son ingéniosité pour vaincre le Predator. devenir eux-mêmes une proie Autoriser.

La structure générale du film et la prémisse générale sont fortement basées sur le « Predator » original de 1987, dans lequel Arnold Schwarzenegger était encore vu dans le rôle principal. Mais la version de Trachtenberg attend des idées créatives et des batailles captivantes sur qui distinguent clairement sa vision de la première œuvre.

Prey : Critiques du nouveau film Predator

Jusqu’à présent, « Prey » obtient des avis assez mitigésmais la plupart des critiques semblent convenir que Trachtenberg capture bien et habilement l’esprit, l’atmosphère et le frisson de l’original. combiné avec ses propres idées. Sur imdb, le travail a actuellement une cote de 7.1/10 étoiles.

Cependant, le célèbre chasseur d’extraterrestres a reçu des critiques décentes de presque tous perdu dans la menace et il est mentionné à plusieurs reprises négativement que cette nouvelle version diffère trop peu des représentants précédemment connus de cette race. Ce qui est ironique, car il y avait de nombreux experts dans « Predator – Update ». les changements sont déjà trop importants.

Les personnages de l’œuvre, qui en grande partie comme unidimensionnel et sans intérêt sont valides. Ce n’est pas surprenant, cependant, puisque « Prey » n’a qu’un seul Autonomie d’une bonne heure et demiedonc pas assez de temps pour élaborer la structure, le développement du personnage, les combats et la finale dans une égale mesure.

la pics de violence cependant, sont souvent tout aussi appréciés que cela bon CGI, la talentueuse actrice principale et le changement compréhensible lorsque le chassé devient soudainement le chasseur. Cependant, le Predator lui-même se débrouille rarement bien, car il est comme un à plusieurs version considérablement allégée de l’original se produit.

Prey : notre point de vue sur la vision de Trachtenberg

Nous avons examiné le travail sur lequel vous êtes actuellement DisneyPlus vous pouvez voir, également déjà pris à la poitrine et a constaté que l’initiation un peu trop longtemps est et essayant de mettre le protagoniste à la merci de agir dur laisser, apparaît souvent comme forcé. Néanmoins, le protagoniste a le potentiel de grandir sur vous.

C’est avant tout parce qu’en tant que spectateur, vous pouvez la regarder comme elle le fait transforme les faiblesses en forces, trouve des solutions aux problèmes et échoue encore et encore dans une tentative. La structure permet de comprendre comment un jeune guerrier trouve un chasseur comme le Predator en fait vaincre pourrait.

L’action n’est pas non plus négligée dans Prey, mais elle n’est pas mise en avant de manière continue. Au lieu de cela se trouve l’accent sur la chassedes scènes simples fortes et une personnage principal intéressant. La finale est donc bonne et s’adapte presque parfaitement prémisse du film et le message subliminal des créateurs du film.

Nous pensons qu’il est dommage que le film de Trachtenberg pas sur grand écran a fait, parce que « Prey » est dans de nombreux domaines meilleur que certains Titres AAA d’Hollywood. Le flux narratif s’arrête rarement et la Bataille entre Predator et humain est mis en scène de manière intelligente et délicate. Pas un film parfait, mais un vrai succès.

Prey : Quand le film commence-t-il ?

La pré-production du film a commencé presque en même temps que la production de Predator: Upgrade et visait à l’origine à un cote R dure et une sortie en salle. Licencié Après Disney 20e Century Fox Cependant, l’œuvre apparaît exclusivement sur la chaîne de vidéo à la demande Disney+.

Si vous y avez un abonnement, vous pouvez vous rendre sur le 05 août 2022 heureux, car alors « Prey » sera sur la station étoile, qui fait partie de Disney+. Une version ultérieure sur une chaîne VoD concurrente ou même au cinéma est malheureusement considérée exclu.

Comme déjà mentionné, nous voyons le rôle principal Actrice de 25 ans Amber Midthunder, les quelques fans de cinéma peut-être à travers son implication dans la série légion Un terme est l’endroit où vous jouez le rôle de Kerry Loudermilk tenu. De plus, nous voyons Midthunder dans la première saison de l’adaptation en direct de avataroù ils Princesse Yue jouera.