Prey aura-t-il un film de suite? Ceci dit Amber Midthunder

L’actrice principale de »Proie »(Prédateur : la proie), Ambre Milieu du tonnerre, cela aurait pu indirectement confirmer qu’une suite du film était en production. Quand Midthunder a été interrogée sur une suite du film sur un tapis rouge, l’actrice était nerveuse, et bien qu’elle n’ait pas confirmé qu’il y avait une suite, elle ne l’a pas niée non plus.

« Je veux dire … je n’ai pas de rendez-vous pour vous », a déclaré Midthunder lorsqu’on lui a demandé si une suite de « Prey » était en préparation. « Ce n’est pas une annonce, mais je ne dis pas que ça n’arrive pas… On parle tout le temps de toutes sortes de choses et c’en était probablement une. »

De même, l’actrice a déclaré que « bien sûr » elle voulait voir l’histoire de Naru continuer, alors elle était totalement prête à revenir à une suite de « Prey ». « J’ai adoré cette expérience, j’adore ce film, et je serais heureux de voir où d’autre nous pouvons l’emmener », a-t-il déclaré.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Où voir tous les films de la franchise Predator

Les fans de la franchise » Predator » ont commencé à spéculer que » Prey » pourrait avoir une suite depuis sa sortie. Cela était dû au fait que le film avait une scène post-générique où un navire Predator pouvait être vu atterrir sur le territoire Comanche, une tribu que le Predator traque dans le premier film.

De nombreux fans ont interprété cela comme le réalisateur Dan Trachtenberg définir les prémisses de la suite encore non confirmée de » Prey ». Trachtenberg a confirmé en août 2022 que cette scène était due au fait qu’il « avait regardé si loin » avant de commencer à travailler sur le scénario « Prey ».

Alors que Trachtenberg a déclaré qu’il pourrait travailler sur une suite de « Prey », il a déclaré qu’il était satisfait que le film puisse être apprécié en tant que projet solo, sans avoir besoin d’une suite.

Cela pourrait aussi vous intéresser : la série New Alien commencera ses enregistrements en 2023







En septembre 2022, le cinéaste avait des idées pour un prochain film, bien qu’il ait confirmé qu’il n’était pas pour le moment dans le projet d’une suite à »Prey ». « J’aimerais être impliqué dans une suite, et je pense qu’il y a de grandes choses à faire ensuite… Il serait intéressant de se lancer dans quelques choses différentes. »

Le producteur Ateliers du 20ème siècle n’a pas encore commenté publiquement l’avenir de la franchise » Prey », cependant, les bons chiffres d’audience de » Prey » et la réception critique largement positive pourraient laisser entendre qu’une suite pourrait commencer la production dans un avenir proche.

»Predator: The Prey » est disponible sur le service de Étoile+.