Prey 2 n’arrive pas encore, mais le Feral Predator obtient une figurine d’action NECA

Payot Crème N°2 Sérum Douceur Pétale 30 ml

Le sérum huileux infusé aux pétales d'immortelle apaise les peaux sensibles sans être gras. Il neutralise les rougeurs, apaise les irritations et renforce la barrière cutanée pour encore plus de confort et de douceur.Application : Pressez la pipette et déposez 4 à 5 gouttes dans la paume de la main. Appliquez sur un visage parfaitement nettoyé le matin et/ou le soir avant votre crème habituelle. Pour encore plus de confort et une plus grande efficacité contre les rougeurs, mélangez quelques gouttes du sérum avec la Crème N°2 Nuage ou Cachemire dans le creux de votre main. Peut également être utilisé dans le cadre d'un soin intensif lorsque la peau est ponctuellement sensible (changement de saison, modifications physiologiques, etc.).LA SYMBIOSE PARFAITE ENTRE TRADITION ET MODERNITÉPAYOT revient sur 100 ans d'expertise en matière de beauté. Mais se reposer sur elle ? - Pas pour PAYOT ! Aujourd'hui, la marque est synonyme de produits de style de vie très efficaces et tendance, qui combinent le meilleur de la science et de la phytothérapie. Les formules innovantes, les textures sensuelles, les parfums et les couleurs représentent la signature caractéristique de. Adapté aux besoins des différents types de peau et âges, PAYOT permet à chaque femme de profiter du luxe d'une belle peau. Les gestes d'application spéciaux mis au point par PAYOT permettent non seulement d'accroître l'efficacité des produits, mais aussi de transformer l'expérience de la beauté en un extraordinaire moment de bien-être.Découvrez dès maintenant les produits de soins sensuels de PAYOT !