Prévu uniquement pour 2021. La Hyundai Ioniq 5 EV dévoilée sur le site officiel

Officiellement présenté uniquement sous la forme d’un concept, avec la désignation 45 Concept, l’avenir électrique de Hyundai, qui devrait adopter commercialement le nom Ioniq 5 EV, pourrait, après tout, avoir vu ses caractéristiques définitives révélées par inadvertance, via le site officiel en Autriche. Et les chiffres promettent!

Selon les données désormais connues, le futur modèle Hyundai 100% électrique promet de se présenter au marché, annonçant une puissance maximale de 313 ch et, surtout, une autonomie de 450 kilomètres – essentiellement la même que la Porsche Taycan. Bien, il est reconnu, en prenant un peu plus de temps dans l’accélération de 0 à 100 km / h: 5,2 secondes.

De plus, et tout aussi impressionnant, c’est la «garantie» que l’Ioniq 5 EV aura une batterie capable de se recharger dans des stations rapides 800V, ce qui lui permettra de charger entre 20 et 80% de la capacité de la batterie, en pas plus de 15 minutes. Depuis, pour aider à lisser les besoins énergétiques, l’Ioniq 5 disposera également d’un panneau solaire sur le toit.

Toutes ces informations peuvent être trouvées sur le site officiel de Hyundai Autriche, sur lequel les parties intéressées peuvent réserver le modèle, en payant, à titre de caution, 1000 euros.

Toujours selon le site Web, les pré-réservations qui peuvent être effectuées visent à assurer l’un des 150 exemplaires de l’édition de lancement, «First Edition». Dont les caractéristiques de la marque sud-coréenne dévoilent également maintenant.

En fait, ces mêmes données avaient déjà été avancées par la publication ‘The Korean Car Blog’, qui venait de publier captures d’écran du site Web. American Car and Driver, en revanche, a réussi à confirmer que ces captures d’écran, que nous republions également ici, ont en fait été publiés sur le site Web de Hyundai Autriche.

Selon les données désormais connues, la Hyundai Ioniq 5 aura une longueur de 4,63 mètres, soit seulement 15,2 centimètres de moins que l’actuelle Santa Fe et 45,7 cm de plus que la Kauai. Modèle avec lequel vous partagerez, cependant, la hauteur – 1,60 mètres.

L’Ioniq 5 utilise la nouvelle plate-forme modulaire de Hyundai pour les véhicules électriques E-GMP EV, ajoutant un corps de lignes inspirées du 45 Concept.

La prochaine proposition 100% électrique de Hyundai devrait être officiellement présentée au début de 2021.

