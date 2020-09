Prévu pour octobre. Nissan reporte le lancement du nouveau Qashqai

Annoncé dans la lointaine année 2014, l’actuel Nissan Qashqai vient de voir l’arrivée de son successeur, le départ prévu pour octobre de cette année, repoussé, une fois de plus. Cette fois pour la mi-2021.

La nouvelle est avancée par le journal économique britannique Financial Times, citant deux sources liées à Nissan, selon lesquelles la nouvelle génération du populaire crossover japonais devrait entrer en production en octobre. Quelque chose que, cependant, Nissan n’a pas encore officiellement confirmé.

De plus, dans un communiqué envoyé à Autocar, Nissan a seulement déclaré que «les préparatifs pour le lancement du nouveau Qashqai à Sunderland se poursuivent, suite à un investissement de 400 millions de livres. [448,4 milhões de euros] dans l’usine ». Ajoutant que « nous n’avons pas encore annoncé la date de la nouvelle génération du modèle, même si nous espérons pouvoir partager quelques nouvelles intéressantes dans les mois à venir ».

Cependant, et selon le Financial Times, le retard désormais signalé devra être en grande partie lié à la pandémie de COVID-19, qui a entraîné un retard dans le développement du modèle et fait changer les priorités du constructeur.

Cependant, et selon la même publication, ce retard pourrait également être vu par Nissan comme un moyen de trouver de nouvelles solutions, au cas où la Grande-Bretagne ne serait pas en mesure d’assurer une plate-forme d’entente avec l’Union européenne, dans la période post-Brexit.

Il est rappelé qu’aujourd’hui, environ la moitié des 500 000 voitures produites chaque année dans les installations de Nissan à Sunderland sont exportées vers l’Union européenne. Parmi ceux-ci, un tiers sont des Qashqai.

De l’avis des responsables de la marque japonaise, l’application de tout tarif douanier sur les voitures exportées vers l’Union européenne mettra en péril les moyens de subsistance de Sunderland.

Cependant, selon les informations obtenues par le Financial Times, le démarrage de la production du prochain Qashqai n’aura pas lieu avant avril 2021. Ceci, malgré le fait que la génération actuelle soit sur le marché depuis six ans, soit depuis 2014.

