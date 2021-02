Prévu pour le 23 février. Hyundai 5 EV lève le voile sur l’intérieur

Avec une présentation prévue pour le 23 février, Hyundai vient de dévoiler un peu l’intérieur de ce qui sera la première proposition 100% zéro émission pour la nouvelle famille électrique de la marque, appelée Ioniq. Dans le cas de cette Ioniq 5 EV, conçue sous le thème «Living Space»…

Après plusieurs teasers pour dévoiler l’extérieur, voici ce que Hyundai fait connaître, pour la première fois et avant même la présentation officielle, quelques aspects de l’intérieur du futur modèle 100% électrique, Hyundai 5 EV. Marqué, dès le départ, par une console centrale réglable en profondeur et même en liaison avec les sièges.

De plus, bien que montrant un environnement plus sobre que le prototype qui anticipait ce nouveau modèle, la Hyundai 5 EV révèle ainsi l’un des avantages d’avoir un plancher complètement plat, conséquence de la nouvelle plateforme E-GMP conçue spécifiquement pour les véhicules électriques. Il sera également utilisé par la future Kia CV, ainsi que par la Genesis GV60.

Le teaser qui «annonce» l’intérieur de la Hyundai 5 EV

Incidemment et toujours selon Hyundai, le fait qu’elle ait été conçue à l’origine pour des véhicules 100% électriques, permettra à la nouvelle plateforme d’offrir une habitabilité et une fonctionnalité de référence, au sein du segment C-SUV. Idem, par exemple, le Nissan Qashqai ou la Peugeot 3008.

La marque sud-coréenne avance également que la Hyundai 5 EV permettra de régler, en profondeur, non seulement les sièges avant, mais aussi ceux arrière, facilitant ainsi la possibilité de choisir entre plus d’espace pour les jambes et plus d’espace de chargement dans le coffre. Faculté à laquelle la marque promet d’ajouter un enrobage en «peau écologiquement transformée, teinte et traitée avec des extractions d’huile végétale de lin».

Cependant, l’approche respectueux de la nature il ne s’arrête pas là, le constructeur promettant également le revêtement intérieur des portes, du volant, du tableau de bord et des boutons enduits de peinture polyuréthane biologique, obtenue avec des huiles extraites de maïs et de fleurs de colza. Ceci, en même temps que certaines des surfaces les plus douces de l’intérieur, sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées, ainsi que de fibres biologiquement durables.

Bien que n’ayant pas la même importance, le teaser et les images désormais diffusés laissent également une idée sur l’immense écran 100% numérique qui occupe une grande partie de l’avant du tableau de bord, un peu à l’image de ce qui se passe déjà dans certains modèles Mercedes. Et cela, en plus de faire partie du tableau de bord, il affiche également toutes les informations concernant le système d’infodivertissement.

L’extérieur de la Hyundai 5 EV

Enfin, n’oubliez pas que la Hyundai 5 EV sera présentée le 23 février prochain, dans le cadre d’un événement exclusivement numérique. Comme, d’ailleurs, il est arrivé, ces derniers temps, avec la plupart des nouvelles, non seulement de cette marque sud-coréenne, mais aussi d’autres fabricants.

