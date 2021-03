Prévu pour juin. Volvo publie la mise à jour la plus vendue du XC60

Volvo vient de publier la dernière mise à jour de son modèle le plus vendu, le XC60, déjà sous la forme de l’année-modèle 2022. Et cela, en plus d’une subtile mise à jour esthétique, apportera également au crossover suédois, une plus grande » intelligence ». À venir en juin.

Avec le lancement attendu sur les marchés européens encore au cours de cette année 2021, le Volvo XC60 renouvelé se démarquera, d’emblée, par l’introduction du nouveau système d’infodivertissement basé sur Android. Ce qui, promet la marque suédoise, devrait offrir une expérience plus conviviale, en particulier, pour ceux qui connaissent déjà le système d’exploitation de Google.

En plus de l’interaction plus facile, le système Android devrait également permettre aux utilisateurs de s’abonner à un ensemble de services numériques, qui comprend un assistant personnel, la navigation à l’aide de l’application Google Maps, en plus des applications automobiles rendues disponibles via Google Play dans tous les pays européens. Pays de l’Union. Il donne également accès à l’application Volvo, ainsi que la possibilité de recharger les smartphones via Wireless.

En plus de ces technologies, le Volvo XC60 a également reçu une augmentation des solutions de sécurité, notamment grâce à l’introduction de l’ADAS de dernière génération, ou Systèmes d’assistance à la conduite avancés. Qui utilise des capteurs à ultrasons, des radars et des caméras qui permettent de penser à la conduite semi-autonome, à travers la fonction Pilot Assist, qui fonctionne à partir du moment où le véhicule est immobilisé, jusqu’aux vitesses les plus élevées.

En ce qui concerne l’aspect esthétique, il sera beaucoup plus difficile de distinguer la version mise à jour de la version précédente, car les changements sont à peine plus que minimes. Aller au-delà de petites retouches sur la calandre et les pare-chocs, ainsi que de nouvelles jantes design et de nouvelles couleurs extérieures.

Néanmoins, et offrant de plus grandes possibilités de personnalisation, de nouvelles finitions intérieures, dont la City Wave, sont désormais également disponibles sur le XC60.

En ce qui concerne les moteurs, Volvo n’a rien divulgué, donc, très certainement, c’est même que le crossover suédois maintient l’offre actuelle en termes de moteurs.

Pour juin

Enfin, il suffit d’ajouter que le Volvo XC60 renouvelé devrait entrer en production fin mai, de sorte que les premières unités commenceront à être livrées en juin, sur les principaux marchés européens.

Pour cette raison également, les spécifications et les prix ne devraient être publiés que plus tard.

