Prévu pour après 2024. Mercedes-Benz prépare une Classe C 100% électrique

Texte: Carlos Moura

Date: 26 février 2021

Mercedes-Benz prévoit de lancer une version électrique de la Classe C, qui n’arrivera qu’après 2024, car elle utilisera une toute nouvelle plate-forme MMA pour les véhicules électriques compacts et de taille moyenne.

Mercedes-Benz a l’intention de lancer une version électrique de la nouvelle Classe C, mais elle ne devrait être lancée qu’après 2024, selon le directeur des opérations de Mercedes-Benz Cars, Markus Schafer.

Alors que la classe C et la classe S partagent la plate-forme MRA, Markus Schafer a déclaré que la version électrique de classe C n’utilisera pas la nouvelle plate-forme électrique EQS MEA, mais adoptera la nouvelle plate-forme MMA.

Interrogé sur une berline électrique de classe C de la gamme EQ, Schaefer a déclaré que ce modèle répond à la demande actuelle, qui est assez élevée, basée sur des clients fidèles. «Parallèlement, nous mettons à disposition plusieurs modèles électriques avec l’EQA, l’EQB et dans les mois à venir EQS et EQE. L’offre est vaste ».

«Allons-nous agrandir? Oui allons-y. Nous avons en tête notre future architecture MMA, qui fera ses débuts dans l’électrique. La prochaine plateforme est destinée aux véhicules compacts et moyens à partir de 2024 et cette plateforme MMA sera une nouvelle architecture électrique. Il sera utilisé dans les voitures compactes et a le potentiel d’atteindre le segment des véhicules de taille moyenne. Nous sommes au milieu de ce travail et cela pourrait être une offre potentielle pour plus de véhicules électriques, y compris la Classe C », conclut l’officiel.

