Prévu pour 2022. Lotus prépare un SUV 100% électrique de 760 ch

Désormais détenue par la société chinoise Geely, Lotus dispose également du cadre financier nécessaire pour évoluer vers de véritables nouveaux modèles. Le premier SUV de l’histoire de la marque est déjà en préparation, qui inaugurera également le premier moteur 100% électrique d’une Lotus. Maintenant pour 2022.

Après les promesses du géant chinois, pour contribuer à faire de Lotus une marque de luxe leader au niveau mondial, la marque historique Hethel commence à faire ses premiers pas vers cet objectif. Dont, un SUV fait désormais partie… électrique.

La nouvelle est avancée par le britannique Autocar, ajoutant que le projet porte, au sein de Lotus, le nom de code Lambda. Et que, bien qu’il ait été initialement conçu comme une proposition hybride, avec un moteur thermique, soutenu par un système électrique, il aura désormais été «transformé» en un modèle 100% électrique.

Brevet Lotus pour un éventuel crossover

Cependant, pour l’instant, la seule chose que l’on sait à propos de ‘Lambda’ est qu’elle sera basée sur la nouvelle plate-forme déjà annoncée de la marque, appelée Sustainable Experience Architecture, à laquelle seront couplés deux moteurs électriques. En principe, cette solution devrait permettre une puissance combinée de 760 ch, avec une autonomie d’environ 580 km; bien que l’intention de la marque britannique soit de dépasser cette valeur.

Objectif: tripler les ventes

Avec une production déjà prévue pour la Chine, un marché gigantesque où la demande de véhicules électriques reste forte – rien qu’en 2019, 1,2 million de voitures électriques ont été vendues en Chine – ce SUV, qui a commencé à être conçu en 2016, sous la direction de l’ancien PDG Jean-Marc Wales, il est considéré comme le premier modèle capable de déclencher les ventes résiduelles de Lotus d’aujourd’hui. Puisque l’objectif est de tripler les chiffres au cours des premières années après son lancement, la marque britannique est passée d’environ 1500 unités qu’elle vend actuellement par an, à environ 5000!

LIRE TROP

Au revoir, combustion. Lotus sera une marque de véhicules électriques

Cependant, et contribuant également à ces objectifs, la future Esprit, une voiture de sport hybride, qui aura un V6 à essence comme base, et qui devrait arriver sur le marché encore plus tôt que la « Lambda », apparaît également. Plus précisément, en 2021.

Contrairement au SUV, ce nouvel Esprit, qui sera le modèle d’entrée de gamme, devrait être produit dans les locaux d’Ethel, Norfolk, qui subit entre-temps un processus de rénovation. Et là où il y a une capacité de production installée d’environ 10 000 voitures par an.

Quant au «Lambda», qui, bien que prévu pour être produit à l’usine Geely de Wuhan, en Chine, les informations garantissent que les techniciens Lotus ont supervisé sa préparation. Non seulement en choisissant les éléments de votre préférence, parmi les composants existants au sein du groupe, dont beaucoup sont déjà utilisés dans d’autres marques, mais aussi en progressant dans le développement, en visant toujours ce qui est l’un des aspects clés de tout modèle de la marque britannique: o Poids.

Le concept Lotus Esprit

En charge des managers Lotus, il y a aussi des aspects comme l’expérience de conduite, qui doit être certes sportive.

La commercialisation devrait démarrer en 2023

Enfin, en ce qui concerne les aspects commerciaux, Lotus entend présenter ce qui est aussi le premier SUV de son histoire, déjà en 2022, avec le début de la commercialisation pour 2023.

En ce qui concerne les prix, l’objectif est d’atteindre des valeurs compétitives, par rapport à des concurrents aux productions identiques, comme c’est le cas, par exemple, de la Tesla Model X.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂