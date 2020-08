Preview “Qu’est-il arrivé au bus 670?”: Dans la zone de la mort du nord du Mexique

30/08/2020 à 22h20

“Qu’est-il arrivé au bus 670?” est une aubaine pour le cinéma contemporain. C’est un film qui vous saisit dès la première minute et qui ne vous lâche jamais.

«Qu’est-il arrivé au bus 670?» C’est l’histoire très émouvante d’une mère à la recherche de son fils dans l’un des endroits les plus dangereux du monde. Il ouvrira en salles le 26 novembre. Nous présentons le film.

Meilleur scénario au Festival de Sundance

Avec ses débuts impressionnants dans un long métrage (titre original: “Sin señas particulares”), la Mexicaine Fernanda Valadez prouve son sens du récit émouvant et passionnant. Au «Sundance Film Festival», le festival de cinéma le plus influent du cinéma indépendant, «Identifying Features», le titre international du film, a reçu le prix du public ainsi que le prix du meilleur scénario.

C’est le sujet de «What Happened to Bus 670»

Mexique central: avec un ami, l’adolescent Jesús prend le bus 670 en direction de la frontière américaine. De nombreux Mexicains s’attendent à une vie meilleure de leur traversée risquée. Lorsque le corps de l’ami apparaît plusieurs mois plus tard et qu’il n’y a aucun signe de vie de Jesús non plus, sa mère n’est pas prête à abandonner l’espoir malgré tous les avertissements. Elle part à la recherche de son fils toute seule.

Leur voyage les emmène enfin dans la zone de la mort du nord du Mexique, l’un des endroits les plus dangereux du monde. Dans le no man’s land, elle en rencontre beaucoup qui partagent son destin, car ce qui est arrivé à Jésus n’est en aucun cas un incident isolé pendant longtemps. Pas à pas, elle se rapproche de la vérité.

Il n’y a toujours pas de remorque allemande. Nous vous présentons donc la bande-annonce originale ci-dessus.