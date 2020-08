Preview: Lucy Hale dans “Les bonnes filles ne font pas ça”

27.08.2020 à 23h32

L’actrice et chanteuse américaine Lucy Halle est de retour avec une nouvelle comédie.

Lucy Hale, connue de “Pretty Little Liars” et du spin-off “Riverdale” “Katy Keene”, prouve avec son rôle principal dans la comédie hilarante et merveilleusement romantique qu’elle a aussi un énorme talent comique.

La star d’Instagram Lucy Hale est demandée

Avec près de 25 millions d’abonnés sur Instagram, une star des médias sociaux, la jeune actrice de 31 ans est actuellement l’une des jeunes actrices les plus recherchées et incarne Lucy quelque peu inexpérimentée mais adorable dans «Good Girls Don’t Do That». Sa bourse d’intérêt amoureux est jouée par l’acteur australien Leonidas Gulaptis (“Gala & Godfrey”).

Jackie Cruz («Orange Is the New Black», «Good Girls»), Adhir Kalyan («Rules of Engagement», «Arrested Development») et Mindy Cohn («The Facts of Life») inspirent également d’autres rôles.

Aussi intéressant:

C’est ce que signifie “les bonnes filles ne font pas ça”

La violoniste Lucy (Lucy Hale) a sa vie protégée fermement sous contrôle grâce à des notes autocollantes colorées et des listes de tâches. Rien ne peut la déranger – jusqu’à ce qu’elle surprenne son ami Jeff avec un film de sexe. Lucy est horrifiée et lui donne le choix: elle ou le porno. Jeff l’appelle tendue et la quitte. Bien sûr, Lucy ne peut pas laisser cela s’asseoir sur elle et elle décide de changer quelque chose. Elle crée une liste de choses à faire, qu’elle travaille avec le soutien de ses amis du quatuor à cordes. Ils se lancent dans une excursion assez folle dans le monde des clubs de strip-tease, des sex-shops et des foires porno, où il n’y a pas seulement beaucoup à apprendre sur le plaisir physique, mais aussi sur le véritable amour.

La sortie cinéma est le 24 septembre.

Lucy Hale: Vos projets télé et cinéma les plus populaires

2006: OC, Californie (The OC, série, épisode 3 × 24)

2007, 2014: How I Met Your Mother (série TV, 2 épisodes)

2010: CSI: Miami (série, épisode 8 × 12)

2010-2017: Pretty Little Liars (série, 160 épisodes)

2011: Cri 4

2018: Action ou Vérité

2020: Fantasy Island