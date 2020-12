Preuve extraterrestre: 10 découvertes incroyables sur les extraterrestres à partir de 2020

Ici sur le petit rocher spatial que nous appelons Terre , les humains se demandent souvent si nous sommes seuls ou non dans cet univers. Bien que cette question n’ait pas reçu de réponse en 2020, de nombreuses découvertes semblaient augmenter la perspective d’entités extraterrestres existantes. Les découvertes sur la planète la plus proche de nous, dans le système solaire externe et bien au-delà semblaient indiquer la possibilité que d’autres mondes puissent accueillir des organismes allant des bactéries aux êtres technologiques. Peut-être que les nouveaux résultats de l’année à venir révéleront enfin qui d’autre pourrait être là-bas.

Est-ce que ET nous appelle de Proxima Centauri?

(Crédit d’image: CSIRO / A. Cherney)

La réponse aux signaux étranges qui se produisent dans l’univers n’est jamais des extraterrestres, jusqu’à ce que ce soit peut-être le cas. Plus tôt ce mois-ci, les chercheurs ont annoncé qu’ils avaient capturé un faisceau d’énergie très mystérieux dans la partie radio du spectre électromagnétique à 980 mégahertz, venant de l’étoile la plus proche de la nôtre. Proxima Centauri, qui est à seulement 4,2 années-lumière, héberge une géante gazeuse et un monde rocheux 17% plus grand que la Terre qui se trouve dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie que de l’eau liquide pourrait y exister. Le signal inexpliqué se serait légèrement déplacé pendant qu’il était observé, d’une manière qui ressemblait au décalage causé par le mouvement d’une planète. Les chercheurs sont enthousiastes mais prudents, expliquant qu’ils devront déterminer si des sources plus banales, telles qu’une comète, un nuage d’hydrogène ou même une technologie humaine, pourraient imiter un signal extraterrestre, et qu’il faudra probablement du temps avant de savoir dans un sens. ou un autre si ET nous appelle.

Lire la suite: Les chasseurs extraterrestres détectent le signal mystère du système d’étoiles le plus proche

Des bactéries extraterrestres pourraient vivre dans les nuages ​​de Vénus

(Crédit d’image: NASA)

Les astrobiologistes étaient sur Twitter avec anticipation et scepticisme en septembre, lorsque des nouvelles de preuves potentielles de la vie dans les nuages ​​supérieurs de Vénus ont éclaté. L’annonce a souligné la présence de phosphine, un gaz rare et souvent toxique qui, sur Terre du moins, est presque toujours associé à des organismes vivants. Avec sa température de surface infernale, sa pression bizarre et ses nuages ​​d’acide sulfurique, Vénus a longtemps joué le deuxième violon sur Mars apparemment plus potentiellement habitable. Mais une équipe a visé à la fois le télescope James Clerk Maxwell à Hawaï et l’Atacama Large Millimeter / submillimetre Array au Chili à Vénus et ramassé la signature de la phosphine dans une couche nuageuse vénusienne avec des températures et des pressions proches de la Terre. Les bactéries terrestres sont connues pour se développer dans des conditions assez difficiles, ce qui rend l’explication biologique non déraisonnable. L’équipe de recherche ne prétend pas qu’il s’agit d’une preuve hermétique de bogues spatiaux, et de nombreux membres de la communauté ne sont pas tout à fait convaincus , mais à tout le moins, cela signifiera plus de financement chasser pour la vie dans des endroits improbables .

Lire la suite: Un soupçon possible de vie trouvé dans les nuages ​​de Vénus

‘Oumuamua pourrait encore être un artefact extraterrestre

(Crédit d’image: M. Kornmesser / ESO)

Il y a deux ans, des scientifiques ont repéré un objet en forme de cigare traversant le système solaire. Surnommée «Oumuamua», l’entité est considérée par la plupart comme une comète interstellaire projetée autour d’une autre étoile. Mais des observations rapprochées ont montré qu’Oumuamua accélérait, comme si quelque chose le propulsait, et les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi. Avi Loeb, un astrophysicien de l’Université Harvard a proposé que, au lieu d’une comète, le visiteur interstellaire aurait pu être une sonde extraterrestre poussé par une voile lumineuse – un morceau de matériau large et millimétré qui accélère lorsqu’il est poussé par le rayonnement solaire. D’autres scientifiques ont jeté de l’eau froide sur l’idée de Loeb, soulignant que la glace d’hydrogène aurait pu fondre sur l’objet d’une manière similaire à celle d’un moteur de fusée ou d’une autre méthode de propulsion. Mais en août, Loeb a riposté, écrivant dans une étude déclarant que hydrogène la glace est très facilement chauffée, même dans les profondeurs froides de l’espace interstellaire, et aurait dû se sublimer avant qu’Oumuamua n’atteigne notre système. Il semble que le débat pourrait durer un peu plus longtemps au moins.

Lire la suite: Le visiteur interstellaire ‘Oumuamua pourrait encore être une technologie extraterrestre, de nouveaux indices d’étude

La marine déclassifie les vidéos d’OVNIS mais ne croit pas au battage médiatique

(Crédit d’image: US Navy)

Un bon nombre de Terriens ne se soucient pas des preuves ambiguës que les scientifiques proposent pour montrer que les extraterrestres sont là-bas. Ils sont convaincus que nous avons été visités par des êtres technologiques à de nombreuses reprises, indiquant des histoires d’ovnis et de rencontres extraterrestres (qui ont presque toutes été démystifiées). Les vrais croyants ont reçu un coup de pouce en avril lorsque la marine américaine a publié des images capturées par des pilotes montrant étrange avion sans ailes voyageant à une vitesse hypersonique , à la recherche de toutes les intentions et fins comme des machines extraterrestres bizarres. Malgré l’existence de telles vidéos, les gens devraient encore se méfier, a fait valoir la journaliste indépendante Sarah Scoles dans son livre « Ils sont déjà là: la culture des ovnis et pourquoi nous voyons des soucoupes « (Pegasus Books, 2020). Après avoir décidé d’examiner les preuves de la marine, Scoles n’a pas été en mesure de déterminer si elles montraient vraiment des avions extraterrestres. Mais elle a découvert une histoire beaucoup plus humaine en parlant aux leaders de la culture OVNI contemporaine et en discutant de notre besoin très fondamental de croire en quelque chose au-delà de nous-mêmes.

Lire la suite: La marine déclassifie les vidéos d’OVNIS

La Voie lactée pourrait être remplie de mondes océaniques

(Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Les mondes océaniques, qui sont classés comme ceux ayant des quantités importantes d’eau sur ou juste sous leurs surfaces, sont étonnamment communs dans le système solaire . La Terre est évidemment l’un de ces endroits, mais on pense que la lune de Jupiter, Europe, héberge de vastes mers sous sa coquille glacée et la lune de Saturne Encelade est connue pour avoir des geysers aquatiques crachant de son extérieur. L’élan est en fait en train de se développer dans la communauté astronomique pour envoyer une sonde qui pourrait atterrir sur l’un ou l’autre satellite dans les années 2030 et vérifiez si des êtres vivants pourraient se cacher sous leurs coquilles. En ce qui concerne les mondes océaniques au-delà de notre soleil, dans une étude publiée en juin, les chercheurs ont examiné 53 exoplanètes de taille similaire à la Terre et analysé des variables telles que leur taille, leur densité, leur orbite, leur température de surface, leur masse et leur distance par rapport à leur étoile. Les scientifiques concluent que, sur les 53, environ un quart pourraient avoir les bonnes conditions pour être considérés comme des mondes océaniques, ce qui suggère que de tels endroits pourraient être relativement communs dans la galaxie.

Lire la suite: Les mondes océaniques pourraient remplir la Voie lactée

Les insectes terrestres respirent l’hydrogène, peut-être que les extraterrestres aussi

(Crédit d’image: Shutterstock)

La plupart des Terriens ont besoin oxygène survivre. Mais l’oxygène n’est pas commun dans le cosmos, représentant environ 0,1% de la masse ordinaire de l’univers. Il y a beaucoup plus d’hydrogène (92%) et d’hélium (7%), et de nombreuses planètes, y compris des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, sont principalement fabriquées à partir de ces éléments légers. En mai, les scientifiques ont pris E. coli (une bactérie trouvée dans les intestins de nombreux animaux, y compris les humains) et de la levure ordinaire (un champignon utilisé pour faire du pain et de la bière) et a essayé de voir s’ils pouvaient vivre dans des environnements différents. Ces microbes sont déjà connus pour survivre sans oxygène et, lorsqu’ils sont placés dans un ballon rempli d’hydrogène pur ou pur hélium , ils ont réussi à grandir , bien qu’à des rythmes plus lents que d’habitude. Les résultats suggèrent que lors de la recherche d’organismes ailleurs dans l’univers, nous pourrions vouloir considérer des endroits qui ne ressemblent pas exactement à la Terre.

Lire la suite: Cette bactérie peut survivre grâce à l’hydrogène pur. La vie extraterrestre peut-elle faire de même?

La vie pourrait vivre autour d’un trou noir

(Crédit d’image: Shutterstock)

Lorsqu’ils chassent la vie sur d’autres mondes, la plupart des scientifiques s’en tiennent à ce qu’ils savent – à la recherche de mondes de la taille de la Terre en orbite autour d’étoiles semblables au soleil. Mais des configurations bien plus exotiques pourraient exister comme un planète tournant autour et chauffée par un trou noir . À première vue, un tel scénario semble absurde. Mais, contrairement aux représentations populaires, les trous noirs ne se contentent pas d’aspirer tout ce qui les entoure. Des orbites gravitationnellement stables sont possibles et la lumière du rayonnement de fond cosmique – une relique avec des températures proches de zéro absolu de l’univers primitif qui imprègne tout l’espace – se réchaufferait en tombant dans le trou noir. Comme l’a montré un article publié en mars, cela pourrait fournir de la chaleur et de l’énergie à tout organisme ayant évolué dans un endroit aussi étrange.

Lire la suite: La vie est-elle possible autour d’un trou noir?

1000 endroits ET pourraient nous regarder depuis

(Crédit d’image: NASA / NOAA)

Alors que nous recherchons des êtres au-delà de notre planète, il est important de garder à l’esprit que nous ne sommes peut-être pas les seuls à le faire. En octobre, les chercheurs ont élaboré un catalogue de 1004 étoiles proches qui seraient une bonne position pour détecter la vie sur Terre . « Si les observateurs cherchaient [from planets orbiting these stars], ils pourraient voir des signes d’une biosphère dans l’atmosphère de notre Pale Blue Dot », l’auteur principal de l’étude Lisa Kaltenegger, professeur agrégé d’astronomie à Cornell et directeur de l’Institut Carl Sagan de l’université, dit dans un communiqué . En utilisant des outils d’observation similaires aux méthodes de chronométrage du transit que les astronomes humains utilisent pour étudier les exoplanètes, ces spectateurs extraterrestres pourraient chasser l’oxygène et l’eau dans notre atmosphère et peut-être conclure que la Terre est un bon foyer pour les organismes.

Lire la suite: Des extraterrestres sur 1000 étoiles proches pourraient nous voir, selon une étude

La plupart des extraterrestres sont probablement morts

(Crédit d’image: Observatoire européen du sud)

Là où il y a de la vie, il y a aussi la mort. Alors que nous aimons imaginer que notre galaxie regorge d’êtres technologiques capables de nous contacter, le revers de la médaille est de reconnaître que toutes les cultures montent et tombent, ce qui signifie que de nombreuses sociétés cosmiques ont probablement mordu la poussière il y a longtemps. Un modèle publié en décembre a mis quelques chiffres à ces vérités, en tenant compte de facteurs tels que la prévalence d’étoiles semblables au soleil hébergeant des planètes semblables à la Terre; la fréquence des supernovas mortelles et explosives; le temps nécessaire à la vie intelligente pour évoluer si les conditions sont réunies; et la tendance possible des êtres porteurs d’outils à se détruire. L’analyse a révélé que la probabilité la plus élevée de vie émergeant dans la Voie lactée probablement arrivé il y a environ 5,5 milliards d’années , avant même la formation de notre planète, suggérant que l’humanité est un retardataire relatif dans la galaxie et que beaucoup de nos partenaires potentiels d’un autre monde ne sont plus là pour nous parler.

En relation: La Voie lactée est probablement pleine de civilisations mortes

Nous devons être ouverts d’esprit lorsque nous cherchons la vie ailleurs

(Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

le cerveau humain a beaucoup de contraintes. Nous sommes induits en erreur par des préjugés cognitifs, des illusions d’optique et une cécité inattentionnelle face à des choses que nous ne nous attendons pas à voir. Une question qui a toujours suscité des recherches sur les créatures extraterrestres est de savoir si nous pourrions ou non reconnaître une vie si différente de ce que nous rencontrons ici sur Terre. Les chercheurs nous ont longtemps exhortés à nous attendre à l’inattendu, en essayant de ne pas laisser la théorie trop influencer ce que nous considérons comme significatif. La vie sur d’autres planètes pourrait ne pas laisser les mêmes signatures biologiques que les organismes terrestres, ce qui les rend difficiles à repérer de notre point de vue. Et, comme Claire Webb, étudiante en anthropologie et histoire des sciences au Massachusetts Institute of Technology, l’a dit en janvier à 45Secondes.fr, nous devons nous entraîner à «rendre le familier étrange». se regarder à travers une lentille extraterrestre dans un effort pour réexaminer constamment nos propres hypothèses. De cette façon, nous pourrons peut-être mieux nous comprendre à travers les yeux d’un autre et peut-être rencontrer des créatures sur d’autres mondes à leurs propres conditions plutôt que les nôtres.

Lire la suite: Pour trouver une vie extraterrestre, les humains doivent commencer à penser comme un extraterrestre

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.