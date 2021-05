Preuve Aiden Fucci a tué Tristyn Bailey contre ce qui a été exclu

Aiden Fucci, 14 ans, a été accusé de meurtre au deuxième degré, après avoir trouvé ce qu’ils pensent être suffisamment de preuves pour le considérer comme le principal et le seul suspect dans le meurtre de Tristyn Bailey, la pom-pom girl de 13 ans dont le corps a été découvert en une zone boisée de St. Johns, en Floride.

Fucci, un camarade de classe de Bailey’s à la Patriot Oaks Academy, a partagé une image troublante de lui-même sur Snapchat après son arrestation et aurait fait «plusieurs aveux» à la police, selon un rapport de police.

Cependant, l’affaire est quelque peu ternie par la désinformation généralisée en ligne d’utilisateurs des médias sociaux prétendant être des témoins et des trolls harcelant les proches de Bailey.

Quelles preuves la police a-t-elle contre Aiden Fucci pour l’impliquer dans le meurtre de Tristyn Bailey?

Avec la volée de déclarations et de publications déroutantes en ligne, la police a travaillé dur pour séparer les faits de la fiction dans l’affaire. Ils continuent de fouiller la zone où le corps de Bailey a été découvert à la recherche de preuves, y compris la recherche de plusieurs bassins de rétention.

Dans le meaninme, voici ce que nous savons jusqu’à présent sur les preuves contre Fucci.

Fucci a partagé un selfie inquiétant sur Snapchat depuis l’arrière de la voiture de police après avoir été détenu.

Le shérif Robert Hardwick dit qu’une image Snapchat prise et partagée par Fucci sera désormais utilisée dans le cadre de l’affaire contre lui.

L’image montre Fucci à l’arrière d’une voiture de police avec la légende: «Hé les gars, personne (sic) a vu Tristyn récemment.»

Photo: Snapchat

« Cela rend notre cas un meilleur cas à présenter au bureau du procureur et à présenter à un jury en bas de la route en disant que c’était son état d’esprit », a déclaré Hardwick à propos de l’image, « C’est ce qu’il fait, il est fier de ce qu’il a fait. »

Fucci et Bailey semblent avoir été capturés sur des vidéos de surveillance marchant ensemble vers le site du meurtre.

Un rapport de police a révélé que des images de surveillance montraient Fucci et Bailey marchant ensemble à proximité de l’endroit où son corps a été découvert plus tard.

Les adolescents ont été filmés en train de marcher près du centre communautaire de St John’s, en Floride, à 1h14 du matin dimanche, puis de nouveau à 1h45 du matin. On pense que c’est la dernière fois que Bailey a été vu vivant.

Près de deux heures plus tard, des images de la deuxième caméra montraient Fucci marchant seul sans ses chaussures.

Pendant sa détention, Fucci a dit à sa mère qu’il avait enlevé ses chaussures parce que ses pieds «lui faisaient mal».

La police n’a pas encore rendu les images au public.

Du sang a été détecté sur des vêtements dans la chambre d’Aiden Fucci.

Très peu de choses ont été divulguées sur les motifs de l’arrestation de Fucci dans le meurtre de Bailey, mais nous savons que la police a fouillé la chambre de Fucci.

Ce faisant, ils ont trouvé plusieurs «éléments de preuve», y compris des pièces de vêtements qui donnaient des tests présomptifs positifs pour la présence de sang.

Qu’est-ce que la police a exclu jusqu’à présent comme preuve?

Les publications sur les réseaux sociaux spéculant que Tristyn Bailey a été agressée sexuellement ont été discréditées.

Certaines spéculations sur les réseaux sociaux ont laissé entendre que Bailey avait été agressé sexuellement par Fucci.

Certains messages supprimés depuis, qui auraient été partagés par les amis de Fucci, se lisaient comme suit: «Elle l’a probablement mérité» et «Ne vous habillez pas comme ça et vous pourriez ne pas être violé.

Une pétition pour que Fucci soit jugé à l’âge adulte allègue également que Bailey «aurait été violée».

Cependant, la police a révélé que le corps de Bailey avait été retrouvé entièrement habillé et rien n’indique pour le moment qu’elle ait été agressée sexuellement.

Il convient de noter, cependant, qu’il s’agit d’une enquête en cours et que les accusations de Fucci pourraient être revalorisées à tout moment en fonction de nouvelles preuves.

Comment Tristyn Bailey est-elle morte?

Le bureau du médecin légiste a déclaré que la mort de Bailey était un homicide, affirmant qu’elle avait été poignardée à mort.

Le rapport d’arrestation de Fucci indique que Bailey «semblait avoir une blessure grave à la tête» ainsi que d’autres signes visibles de traumatisme.

La police n’a divulgué aucune information sur une arme du crime ou plus de détails sur la mort de Bailey.

Aiden Fucci a-t-il avoué le meurtre de Tristyn Bailey?

Le rapport de police fortement expurgé révèle que Fucci a fait «plusieurs aveux» à la police après son arrestation.

Cependant, le rapport ne détaille pas ce que Fucci a admis exactement.

Le shérif Robert Hardwick a déclaré aux médias qu’il n’y avait «aucun doute dans mon esprit», qu’il s’agissait d’une affaire de meurtre et a qualifié la mort de Bailey de «froide [and] calculé. »

Y a-t-il eu des témoins du meurtre de Bailey?

Le bureau du shérif du comté de St. Johns croit que Fucci a agi seul dans la mort de Bailey.

« Nous avons un suspect en détention », a déclaré le shérif Robert Hardwick le 10 mai. « C’est le seul suspect. »

Cependant, des centaines de récits non corroborés de la mort de Bailey circuleraient sur les réseaux sociaux à partir de comptes de trolls et de personnes prétendant avoir participé au meurtre.

Ces utilisateurs publient sous le hashtag #FreeAiden, partagent des images d’un couteau sanglant et se moquent de la famille de Bailey.

La police a vérifié que certains des comptes étaient des trolls qui n’avaient rien à voir avec le meurtre mais qu’ils enquêtaient toujours si l’un des messages provenait de témoins potentiels.

«Nous essayons de comprendre est-ce réel, est-ce légitime, est-ce que cela vient d’une personne qui est un témoin possible?» Dit Hardwick. «Nous allons le découvrir avec chaque prospect.»

Aiden Fucci pourrait-il être accusé en tant qu’adulte?

Fucci, qui a été accusé de meurtre au deuxième degré, est détenu dans un centre de détention régional pour mineurs.

Fucci aurait été ému lors d’une audience de détention, à laquelle il a assisté aux côtés de ses parents.

Il est détenu pendant au moins 21 jours et le bureau du procureur de l’État a déclaré qu’il déterminerait si Fucci sera ou non inculpé en tant qu’adulte dans ce délai.

En cas de statut juvénile, Fucci sera jugé dans les 21 jours.

Comme il s’agit d’une accusation de meurtre, l’accusé doit bénéficier de certaines protections contre l’auto-incrimination qui ne sont pas disponibles devant le tribunal pour mineurs. Les accusations portées devant un tribunal pour adultes seraient plus sévères.

Une pétition visant à faire accuser Fucci comme adulte a déjà recueilli plus de 200 000 signatures.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.