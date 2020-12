Pretty Ricky spectaculaire arrêté pour avoir agressé un employé de Disney: rapport

L’incident présumé aurait commencé après que Spectacular ait plaisanté sur le coronavirus.

Les choses ont mal tourné à Disney World en Floride, selon un rapport local. La chanteuse Pretty Ricky, Spectacular Smith, a été placée en garde à vue après avoir prétendument eu une altercation avec un employé de Disney, ou comme ils les appellent, des membres de la distribution. Un rapport rédigé par WESH2 déclare que le Amour et Hip Hop Miami star a été impliqué dans une altercation qui découle du fait qu’il ne voulait pas quitter la ligne d’une attraction après avoir été invité à le faire. Comme le raconte l’histoire, Spectacular était à Disney’s Animal Kingdom et alors qu’il se dirigeait vers un manège, le chanteur a fait un geste qui donnait l’impression qu’il allait éternuer. Il a poursuivi le mouvement en disant «coronavirus», auquel un membre de la distribution lui a dit que ce n’était pas drôle de faire ça au parc. Spectacular aurait été en désaccord et a dit: «Je pensais que c’était le cas». L’acteur a déclaré à Spectacular qu’il devait se retirer de la réplique, mais le chanteur aurait refusé de bouger. Lorsque l’acteur s’est mis à l’écart de Spectacular pour l’empêcher d’avancer, la star de télé-réalité aurait attaqué l’employé de Disney. Le rapport d’arrestation aurait déclaré que l’acteur avait reçu deux coups de poing. Par mesure de précaution, l’acteur a été emmené dans un hôpital local. Spectacular a ensuite été libéré sous caution et aurait été accusé d’une batterie pour l’agression présumée. [via]