Pretty Little Liars: Original Sin: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Jolies petites menteuses revient avec une série de redémarrages sur HBO Max. Cette fois, il s’appellera Pretty Little Liars : Péché originel. On dit que le scénario de cette nouvelle émission se déroulera deux décennies après la fin de la série originale. Le spectacle original, Jolies petites menteusesdiffusé de 2010 à 2017 sur Freeform, mettait en vedette Shay Mitchell, Lucy Hale, Ashley Benson et Troian Bellisario.

La série de redémarrage, créée par Roberto Aguirre-Sacasa, a été annoncée qu’elle était officiellement en préparation le 2 septembre 2020, et après quelques semaines, le 24 septembre, il a été annoncé que la nouvelle série serait diffusée sur HBO Max.

Tout comme la série originale, Pretty Little Liars : Péché originel est basé sur les romans pour jeunes adultes de Sara Shepard. Cela dit, l’histoire de ces petits menteurs ne se déroulera pas dans la même ville que la série télévisée originale, mais dans le même univers. Donc, nous ne serions pas trop surpris de voir quelques camées de nos stars préférées de la série originale ! En attendant, parlons de tout ce que nous savons jusqu’à présent sur cette série de redémarrages.

Dans sa déclaration initiale, HBO Max a décrit le Pretty Little Liars : Péché originel, « il y a vingt ans, une série d’événements tragiques a presque déchiré la ville ouvrière de Millwood », lit-on dans la logline. « Maintenant, de nos jours, un groupe d’adolescentes disparates – un tout nouveau groupe de Little Liars – se retrouvent tourmentées par un agresseur inconnu et doivent payer pour le péché secret que leurs parents ont commis il y a deux décennies… ainsi que leur propres. » (Notez comment la déclaration met l’accent sur le « A »).





Plus de détails sur ce redémarrage ont été révélés le 8 mars 2022, dans Divertissement hebdomadaireavec la publication révélant les premières photos de la série de redémarrage avec la nouvelle distribution regardant tous les différents types d’étourdis.

Selon le créateur de la série, le nouveau spectacle sera beaucoup plus sombre que la série originale. Cependant, il se concentrera toujours sur leur amitié et sur la façon dont une série de textes anonymes et terrifiants les affectent. Cela se déroulera également dans un endroit différent, Millwood, Pennsylvanie, une ville à des kilomètres de Rosewood, où la série originale a eu lieu. « Nous voulions un nouveau groupe de filles, une nouvelle ville, un nouveau groupe de secrets et une nouvelle version de ‘A' », a déclaré Aguirre-Sacasa. « Nous aimons l’idée que Rosewood existe. Nous y faisons référence. Il y a des œufs de Pâques tout au long de la saison.





Il a également évoqué la décision d’introduire de nouvelles personnalités au lieu de refondre les cinq personnages de la série originale. « Nous avons dit très consciemment que cela ne continuait pas avec les personnages originaux », a-t-il expliqué. « Honnêtement, la première série était tellement emblématique. Essayer de demander aux gens d’embrasser une nouvelle Aria ou un nouveau Spencer ressemblait à une proposition perdante.

Le casting

En juillet 2021, il a été annoncé via Harper’s Bazaar que Chandler Kinney et Maia Reficco seraient les acteurs principaux, entre autres, de ce redémarrage. Kinney, connue pour son rôle dans Arme mortelle et Zombies 2, jouera le rôle de Tabby, une « réalisatrice en herbe et cinéphile ». D’autre part, Reficco jouera le rôle de Noa, « une star de la piste ardente et sardonique qui travaille dur pour ramener sa vie à la normale après un été passé en détention juvénile ». Elle a été vue pour la dernière fois en Le mashup de Kally et Évita.





Le reste de la distribution principale a été révélé par HBO Max le 8 mars via EW. Bailee Madison de Il était une fois la célébrité incarnera le rôle d’une « maman adolescente douce et sucrée Imogen ». Elle a également parlé de son scepticisme initial à l’idée de rejoindre cette série de redémarrage compte tenu de son fandom de longue date de la série. « J’ai vite réalisé que ce n’était pas un redémarrage de l’original, c’était une réimagination de ce qui fonctionnait si bien et de ce que les gens aimaient, mais nous nous penchons sur l’horreur et le mystère de tout cela. »

Le groupe d’amis principal restant comprendra Malia Pyles dans le rôle de Minnie, FX’s Paniers gloire, Zaria en Faran, Deux étrangers éloignés renommée, et Mallory Bechtel de Héréditaire la gloire jouera une brute du lycée bien nommée Karen. La série mettra également en vedette le mystérieux « A », mais bien sûr, leur véritable identité sera révélée beaucoup (peut-être plusieurs saisons) plus tard. Bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle ou confirmation de la part de quiconque attaché à ce redémarrage, la mention par Aguirre-Sacasa des « œufs de Pâques » nous fait croire que nous verrons des visages familiers à un moment ou à un autre de la série originale. « Ce serait si spécial d’avoir les Liars originaux », a déclaré Madison EO de la possibilité.





Pretty Little Liars : Péché originel serait entré en production aux studios Upriver de New York à l’été 2021, comme le rapporte Deadline. La série de redémarrage devrait être diffusée à l’été 2022 sur HBO Max, selon EW.





