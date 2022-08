« Pretty Little Liars : Original Sin », aura-t-il une saison 2 sur HBO Max ?

La première saison de « Pretty Little Liars: Original Sin », Série HBO Max basé sur les romans à suspense et mystère de Sara Shepard, a pris fin le jeudi 18 août 2022, mais les fans du drame développé par Roberto Aguirre-Sacasa et Lindsay Calhoon Bring réclament déjà un deuxième volet.

La fiction mettant en vedette Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles et Maia Reficco suit un groupe disparate d’adolescents tourmentés par un tueur inconnu qui cherche apparemment à leur faire payer le péché secret que leurs parents ont commis il y a deux décennies.

Imogen Adams, âgée de 16 ans et enceinte, est la première victime de « A », car elle retrouve sa mère morte dans la baignoire à la maison, mais ce n’est que le début. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison de « Pretty Little Liars : Péché originel” ?

« PRETTY LITTLE LIARS: ORIGINAL SIN » AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, hbo max n’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la nouvelle série de la franchise « Pretty Little Liars ».mais apparemment dans le dernier épisode, il y a encore des secrets qui pourraient être révélés dans les prochains chapitres.

De plus, la scène finale de la première saison montre que les morts continuent et que A est toujours en liberté. De même, un croisement avec la série originale est suggéré, puisque Imogen est en visite à Rosewood pour rencontrer les parents adoptifs de sa fille. Devine qui c’est?

Bien que la bande-annonce des trois derniers épisodes de la première saison de « Pretty Little Liars : Péché originel» a inclus le terme « finale de la série », TVLine a noté qu’il s’agissait simplement d’une « erreur de copie » et qu’une décision n’a pas encore été prise.

Lors d’une conversation avec Elite Daily, Bailee Madison, qui joue Imogen, a déclaré: « Ces personnages ont encore beaucoup à traverser, et je ne pense pas que vous deviez vous asseoir à travers la même histoire pour pouvoir traverser ces histoires. Les choses peuvent mener à des choses, si cela a un sens. Nous avons encore des secrets, mais je pense que vous serez très satisfait en tant que spectateur à la fin de la saison”.

De son côté, la productrice exécutive Lindsay Calhoon Bring a révélé à Collider qu’elle avait déjà quelques «des idées pour aller de l’avant”. « Il y a certaines choses dans la saison 1 auxquelles nous nous sommes étrangement attachés, dès le début, depuis le terrain, comme certains de nos mystères.”.

« Et puis il y a certaines choses qui ont certainement évolué tout au long de la saison et qui ont changé. Nous avons des idées pour aller de l’avant, et nous avons des idées d’histoires vraiment amusantes et passionnantes et des endroits où les personnages peuvent aller après cela.», a-t-il indiqué.