Pretty Little Liars est redémarré par le créateur de Riverdale

Le redémarrage sera écrit par le créateur de Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa et aura de nouveaux personnages et une nouvelle histoire.

Jolies petites menteuses Il a seulement diffusé son dernier épisode il y a 3 ans, et maintenant, dans un mouvement que personne n’a demandé, il est apparemment en train d’être redémarré dans une toute nouvelle série.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, des sources ont déclaré que Warner Bros.TV était sur le point de relancer la franchise, avec Riverdale showrunner Roberto Aguirre-Sacasa “à la tête d’une nouvelle prise” sur la série.

Le nouveau Jolies petites menteuses On dit que la série présente “une nouvelle histoire et de nouveaux personnages, avec Aguirre-Sacasa prêt à écrire le scénario.”

Le redémarrage de Pretty Little Liars arrive. Image: Freeform, Eric McCandless / Freeform via Getty Images

Comme prévu, les fans ont exprimé assez clairement ce qu’ils pensaient du redémarrage d’une série aussi emblématique et populaire, si peu de temps après sa fin.

Certains sont intrigués et excités de voir à quel point les intrigues de la série pourraient s’avérer sauvages et certains se demandent simplement “Pourquoi ??????” Beaucoup d’autres ont également commenté les annulations des deux spin-offs (Jolies petites menteuses: Ravenswood, et Pretty Little Liars: les perfectionnistes) après une seule saison.

Pretty Little Liars a pris fin en 2017. Si nous avons besoin d’un redémarrage pour? Cette merde encore fraîche – ༺ 𐐪 𐑂 ༻ (@silknymphe) 2 septembre 2020

Une partie de la raison pour laquelle pll a connu un tel succès était à cause de la distribution, imaginez que vous pensiez qu’un redémarrage aura jamais le même impact – rebecca ミ ☆ (@woahmitchell) 2 septembre 2020

Selon THR, il n’y a pas encore de réseau attaché au projet, mais il pourrait se retrouver sur le service de streaming HBO Max.

On ne sait pas non plus si le créateur de l’original Jolies petites menteuses série, I. Marlene King, est attaché au redémarrage. L’année dernière, King a quitté Warner Bros.et est maintenant avec le 20e téléviseur de Disney.

