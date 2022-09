Pretty Little Liars : A New Sin est renouvelée pour une deuxième saison sur HBO Max

Cet été le nouveau spin off »Pretty Little Liars : Un nouveau péché », une histoire d’horreur avec la même prémisse que la série originale, captant l’attention des téléspectateurs. Il a maintenant été annoncé que le spectacle a été renouvelé pour une deuxième saison sur la plateforme de streaming. hbo max. Lors de sa première, la série a reçu beaucoup de bonnes critiques de la part des critiques.

» A New Sin » a déplacé la franchise dans le genre de l’horreur slasher, mais a de nouveau présenté un groupe d’adolescents cherchant à résoudre un mystère tragique impliquant le passé de leur famille. Tout le mystère est entouré de « A », un personnage mystérieux qui rappelle et donne une ambiance nostalgique de l’original « Pretty Little Liars » à tous les fans.

Responsable du contenu original de HBO Max, Sarah Aubreya partagé son enthousiasme pour le renouvellement de la série en disant :

« Nous sommes très fiers de l’incroyable réponse des critiques et des fans à PRETTY LITTLE LIARS : A NEW SIN. Les téléspectateurs ont adopté notre nouvelle génération de menteurs, et la vision brillamment sombre et horrifique de Roberto et Lindsay sur cette franchise emblématique. Avec l’alliage et Télévision Warner Bros.Nous sommes ravis de poursuivre l’héritage de « Pretty Little Liars ». »

Comme le partagent les créateurs de la série, il semble qu’il reste encore de nombreuses histoires à explorer. La série, en plus de la grande esthétique d’horreur, avait beaucoup de dynamique de personnage intéressante et de thèmes sombres convaincants qui reliaient chacune des histoires. » Un nouveau péché combiné terreur paranormale avec des événements réels qui ont réussi à choquer tous les téléspectateurs.

Avec tous les changements qui se sont produits chez Warner Bros. et HBO Max, de nombreux fans ne savaient pas si le spin-off de « Pretty Little Liars » continuerait avec une nouvelle saison, mais apparemment, nous pouvons continuer à voir la participation de Bailee Madison , Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles, Maia Reficco, Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Erick Johnson, Alex Aiono et Lea Salogna.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la deuxième saison de »Pretty Little Liars: A New Sin », mais vous pouvez actuellement voir les 10 épisodes complets sur la plateforme HBO Max.