Presque tous les jeux WWE de 2K ont été discrètement supprimés de Steam. Quatre jeux WWE au total, plus DLC, ont été brusquement retirés du marché.

Les jeux sont toujours jouables pour les propriétaires précédents, mais quiconque cherche à les acheter sur Steam devra trouver une clé auprès d’un vendeur tiers pendant qu’ils sont toujours accessibles.

WWE 2K17, 18, 19 et 20 ont tous été retirés de Steam vers le 13 juillet, selon Steam-Tracker.com. Ce n’est que lorsqu’un utilisateur curieux de Reddit a essayé et n’a pas réussi à localiser les anciens jeux sur Steam que leur suppression a été connue, car 2K n’a pas tenté d’annoncer ou de publier les radiations.

En raison des radiations, WWE 2K22 et le lutteur d’arcade sous-estimé WWE Battlegrounds sont les seuls jeux 2K WWE désormais proposés à la vente sur Steam.

La bonne nouvelle est que WWE 2K22 a reçu des critiques positives, contrairement aux jeux qui l’ont précédé, qui étaient généralement considérés comme « médiocres » à « un cauchemar éveillé ». En conséquence, 2K a peut-être rendu service à tout le monde en s’assurant que personne n’achète accidentellement les jeux plus anciens.

Malheureusement, les jeux ne sont plus disponibles à l’achat sur les magasins numériques, et c’est souvent parce qu’un contrat de licence a expiré. Par exemple, Metal Gear Solid 2 a été retiré de GOG en raison de problèmes de licence avec des images historiques, tandis qu’Alan Wake et Alpha Protocol ont tous deux été retirés de la vente sur Steam en raison de l’expiration des droits musicaux (ouvre dans un nouvel onglet). Il est possible que des événements similaires se soient produits avec des jeux vidéo WWE antérieurs.

Bien que 2K n’ait pas encore commenté les radiations, j’ai demandé à l’entreprise une déclaration et je mettrai à jour si j’ai une réponse.

Pour le dire doucement, c’est un grand moment pour la WWE. Vince McMahon, le patron de longue date de l’organisation, a annoncé qu’il quittait son poste de PDG à la suite de nombreuses plaintes pour inconduite sexuelle. Dans la foulée du succès critique et financier de WWE 2K22, le développeur prévoit de s’aventurer dans de nouveaux genres de jeux vidéo(opens in new tab). Compte tenu de tout cela, la WWE et ses partenaires peuvent être susceptibles que la WWE et ses partenaires se concentrent davantage sur d’autres problèmes que de ramener certains championnats plus anciens obsolètes à vendre sur les marchés numériques.