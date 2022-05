Presque tous les films de James Bond sont maintenant sur Prime Video en Australie si vous voulez un marathon d’espionnage

Prenez votre meilleur costume de cravate noire et faites tourner la voiture de sport car presque toute la franchise 007 est désormais disponible sur Prime Video en Australie à partir d’aujourd’hui, mercredi 11 mai.

Que vous pensiez que Daniel Craig, Sean Connery ou même Pierce Bronson est le meilleur Bond, 25 James Bond des films ont été ajoutés au service de streaming populaire afin que vous puissiez avoir le nec plus ultra super-espion frénésie.

Mais c’est maintenant le moment idéal pour se remémorer et plonger profondément dans l’histoire du cinéma avec des gens comme Chute céleste, Le doigt d’orMeurs un autre meurent, Permis de tuer, PoulpeDemain ne meurt jamais, la liste continue.

La décision d’inclure tous les films 007 intervient après que Prime Video a acquis MGM, le méga-média société à l’origine de 4 000 titres de films, dont le James Bond la franchise, Rocky, Raging Bull, Credo et Légalement blonde, plus tôt cette année.

Il a déclaré: « MGM a été responsable de la création de certains des plus bien connu et des films et séries télévisées acclamés par la critique du siècle dernier.