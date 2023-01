Presque personne ne l’a remarqué, mais Google met à jour deux de ses applications les plus téléchargées

Google a publié une mise à jour destinée à deux de ses applications les plus utilisées : toutes deux ont plus de 2 000 millions de téléchargements

Applications Android sur un smartphone Google Pixel 6a

rejoindre la conversation

Avec plus de 1 000 millions de téléchargements chacune, les applications de Montre Oui Calculatrice de Google sont deux des applications les plus téléchargées de l’ensemble du portefeuille d’applications que le moteur de recherche propose aux utilisateurs d’Android. Ils sont présents dans des milliards d’appareils à travers le monde, et bien qu’ils reçoivent peu de mises à jour, Google a surpris aujourd’hui avec une nouvelle version de chacune des deux applications, disponibles dès aujourd’hui sur le Play Store.

La mise à jour apporte les versions 8.4 et 7.4 des applications Calculatrice et Horloge respectivement, et tous les utilisateurs d’Android qui ont installé l’une des deux applications sur leurs appareils devraient pouvoir les télécharger via l’App Store.

Aucune des deux applications n’introduit trop de nouvelles fonctionnalités à première vue. En fait, à première vue, nous ne trouverons guère de changements dès que nous installerons les nouvelles versions. Une différence appréciable consiste en l’inclusion d’un nouvelle section dans le menu des optionsqui conduit à Politique de confidentialité des deux applications.

Cependant, récemment, les deux applications ont reçu des nouvelles intéressantes, disponibles pour tous les utilisateurs, quelle que soit la version installée. Dans le cas de l’application d’horloge, nous parlons de la possibilité de enregistrer des sons pour les utiliser comme sonnerie d’alarme ou réveil.

Toutes les applications Google que vous pouvez installer sur votre Android

De son côté, l’application Google Calculator intègre désormais un disposition en double colonne disponible sur tablettes et autres appareils grand format**, comme les smartphones pliables.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?